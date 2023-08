Cartagena busca a partir de las próximas elecciones regionales encontrar por fin su rumbo hacia el progreso y la consolidación como una de las ciudades capitales más importantes el país.



La jornada electoral que se avecina es la oportunidad de los cartageneros para dejar atrás el lastre de la desigualdad, la pobreza extrema, la corrupción, el robo de tierras y la devastación de los recursos naturales. Para ello sus ciudadanos deberán elegir con cabeza fría el próximo alcalde.



Según la registraduría, el censo de votantes es de 837.431 ciudadanos en la 'ciudad heroica', sus corregimientos y zona insular.



Trabajo digno y acceso a garantías sociales para los jóvenes

Campaña de comerciantes del Centro Histórico contra la explotación sexual en Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

se requiere un líder que entienda que Cartagena es una gran unidad productiva en la cual muchos pretendemos laborar

La lista de urgencias de la ciudad es larga y desde los gremios, empresarios y líderes sociales hacen sus peticiones.



“La principal prioridad del próximo alcalde Cartagena es la prosperidad. La ciudad necesita mecanismos que generen trabajo a muchas personas, y oportunidades para los jóvenes”, señala Bruce Mac Master, presidente de la Andi y exalcalde de Cartagena.



Según la última encuesta de Cartagena Cómo Vamos, el colectivo ciudadano que le toma el pulso a la ciudad en los principales temas que interesan a la gente, el 79 por ciento de los cartageneros considera que la ciudad va por mal camino.



“La ciudad necesita un alcalde que se reconozca el valor de las empresas y su capacidad de producir empleo y riqueza, se requiere un líder que entienda que Cartagena es una gran unidad productiva en la cual muchos pretendemos laborar. Los jóvenes cartageneros tienen que tener un trabajo digno y acceso a garantías sociales”, añade Mac Master.



Cartagena Cómo Vamos además dice que el 72 por ciento de los cartageneros considera que en la ciudad no es fácil encontrar trabajo. Son las mujeres quienes percibieron mayor dificultad para encontrar empleo. El nivel socioeconómico marca diferencias como: a menor estrato, mayor percepción de dificultad para trabajar.

'Cartagena debe recuperar la dignidad'

Fiestas del Pescador en Cartagena de Indias. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

La explotación sexual es inconcebible. En la Plaza de los Coches se presenta un panorama de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes. Mercado aberrante y obsceno. Inaceptable.

Uno de los cartageneros que más trabaja con comunidades vulnerables y conoce sus talentos y luchas cotidianas es el maestro Álvaro Restrepo, quien ha rescatado a miles de jóvenes de la violencia en los barrios más humildes a través de la danza y el movimiento del cuerpo.



“El próximo alcalde debe recuperar la dignidad perdida de una ciudad donde sus gobernantes han actuado con profundo desamor. La situación de Cartagena es dramática debido a una larga sucesión de malas administraciones y desamor por la ciudad”, dice el bailarín Álvaro Restrepo, fundador del Colegio del Cuerpo, un colectivo de Danza Contemporánea formado por jóvenes cartageneros y que ha sido aplaudido en los escenarios más importantes del mundo.



Cartagena necesita un alcalde que conozca el dolor profundo de sus gentes, que se comprometa con este no futuro que hoy vive la ciudad

TWITTER

Para Restrepo, la corrupción de los políticos dio paso a la inmoralidad que hoy impacta a los jóvenes.



“A Cartagena la convirtieron en una ciudad mercenaria: ¡Pa' las que sea! Se alquila, se vende, se permuta. La explotación sexual, por ejemplo, es inconcebible. En la puerta misma de la ciudad, que es la Plaza de los Coches, se presenta un panorama de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. El mercado sexual más aberrante y obsceno que se puede ver en ciudad alguna del mundo. Inaceptable”, protesta Restrepo, una de las voces más autorizadas por su cercanía con jóvenes vulnerables.



Según Cartagena Cómo Vamos, en la ciudad el 42 por ciento de los encuestados se siente pobre, frente al 58 por ciento que no se considera pobre. Los habitantes de la ciudad que se perciben en mayor medida como pobres son las mujeres.



“Cartagena necesita un alcalde que conozca el dolor profundo de sus gentes, que se comprometa con este no futuro que hoy vive la ciudad. Que luche contra la miseria que vive la gente, no solo económica sino moral. Los bajos niveles de educación y la falta de oportunidades lleva a niñas, niños y jóvenes a caer en las debilidades de una sociedad corrompida. Ojalá llegue una persona con un compromiso social”, dice Restrepo.

Cartagena de Indias, Ciénaga de la Virgen. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El próximo alcalde debe elaborar una hoja de ruta clara que permita desmantelar redes criminales, persuasión al delincuente...

Garantizar la seguridad para cartageneros y turistas

En lo que va del 2023 la ciudad suma más de 150 muertes por sicariato.



La seguridad es la principal petición de Andrés Rico, presidente de la JAC de Bocagrande.



“El próximo alcalde debe elaborar una hoja de ruta clara que permita desmantelar redes criminales, persuasión al delincuente y la reinserción a la sociedad con programas que le den acceso a la educación y empleo”, dice Rico.



En Bocagrande están alarmados porque delincuentes que afectan a turistas y habitantes escapan de una zona que tiene tres CAI, la Base de la Armada Nacional y está repleta de cámaras de seguridad públicas y privadas. Además, Bocagrande tiene solo una salida por tierra. Es el mayor cuello de botella de la ciudad. ¿Cómo escapan los delincuentes -que por ejemplo asaltaron una reconocida joyería en días pasados- de la zona turística de la ciudad donde está prohibida la circulación de motos con parrilleros?

Recuperar el Centro Histórico para familias y turistas

Centro Histórico de Cartagena: Torre del Reloj Público. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Es necesaria un Política para recuperar la noche cartagenera: con cultural y sostenible para el Centro Histórico

Otras de las tareas urgentes del próximo mandatario es recuperar la seguridad y la convivencia en el Centro Histórico, que en tiempos pasados era la joya del turismo nacional y ahora es impactada negativamente por la explotación sexual al aire libre, el uso de menores para la mendicidad y la venta y el consumo de estupefacientes.



“Se debe reglamentar una entidad encargada de administrar el Centro Histórico, con competencias y presupuesto propio. Es necesaria un Política para recuperar la noche cartagenera: con cultural y sostenible para el Centro Histórico”, señala Isabela Restrepo directiva del colectivo de residentes Somos Centro Histórico.



Según este colectivo ciudadano, es urgente establecer la capacidad de carga del Centro Histórico y plantear herramientas para descongestionarlo. Esto sería, además, una solución para problemas de movilidad en el corralito de piedra, especialmente en horas de noche.

Prostitución en la Torre del Reloj, centro histórico de Cartagena. Foto: EL TIEMPO

Y el compromiso frontal que todos claman en la lucha contra la prostitución y la explotación sexual de niñas y niños en la mendicidad así como la venta de drogas en el corralito de piedra. Una solución en la cual deben integrar a los actores formales de la noche como restaurantes y bares que están haciendo las cosas legales y con la norma en la mano, y que también se ven afectados por la ilegalidad, la informalidad y la rumba brava en las calles sin control ni ley.

acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado que hoy no se prestan en la ruralidad y que acompañan retos alrededor de la vivienda

Educación de calidad y con amplia cobertura

Torre de Aquarela en Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

“Demandamos gobiernos que aseguren eficiencia en el gasto, aseguramiento de las metas sociales que se vayan alcanzando y adecuados mantenimientos de las inversiones públicas, sin levantar murallas infranqueables por parte de ningún sector”, pide Mónica Fadul, directora ejecutiva de Fenalco, capítulo Cartagena.



Para la líder empresarial la obra más urgente en el próximo cuatrienio es el plan maestro de drenajes pluviales. “Los costos anuales de no tenerlos son muy altos. Además, todo el esfuerzo posible debe estar dirigido a la educación y a tener una nueva arquitectura institucional robusta”.



Por su parte, Eliana Salas, directora de ‘Cartagena Cómo Vamos’, le aseguró a EL TIEMPO que las prioridades deben ser bajar los niveles de pobreza de la población, y generar educación de calidad y con amplia cobertura.



Andrés Rico, de la JAC de Bocagrande, se suma a lo planteado por Salas, recuerda que la atención de la primera infancia debe estar en la agenda del próximo jefe del Palacio de la Aduana.



“Hay poca atención a la contratación oportuna del PAE, la seguridad y aseo en los colegios, y demás instituciones que dependen de la alcaldía. Se les debe garantizar a los estudiantes la seguridad y alimentación durante sus actividades escolares”, señala el líder de la JAC, quien también hace un llamado al nuevo alcalde a sumar esfuerzos con la justicia para demoler de una vez por todas la Torre de Aquarela, en el barrio Torices.

El trabajo digno es otra de las necesidades de Cartagena

La pobreza del pescador de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Se necesita agilizar los recursos para garantizar avances significativos en las obras de protección costera, teniendo en cuenta que afecta directamente a los turistas y visitantes

“La generación de ingresos es uno de los grandes retos que se presentan por la alta informalidad y el desempleo que hay en las calles. Igual el acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado que hoy no se prestan en la ruralidad y que acompañan retos alrededor de la vivienda”, sostiene Salas.



Martha Lucía Noguera, presidenta de Cotelco capitulo Bolívar, asegura que un tema para el alcalde que llegue es la seguridad, tema de alto impacto para turistas. “Es importante tener un plan de acción claro y con resultados medibles a un corto y mediano plazo”, afirma.

Protección costera para Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Finalmente, las obras de protección costera, que son responsabilidad de Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, es otro de los focos que plantea Cotelco.



“Se necesita agilizar los recursos para garantizar avances significativos en las obras de protección costera, teniendo en cuenta que afecta directamente a los turistas y visitantes que llegan a la ciudad esperando utilizar las playas en la ciudad”, concluye Noguera.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

