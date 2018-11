Al puente Hisgaura no le contrataron iluminación, denuncia Contraloría

La Contraloría General, en una visita que realizó este jueves al puente Hisgaura (ubicado en San Andrés, Santander), determinó que la obra tendría dos situaciones adicionales a las ondulaciones denunciadas en su estructura.

Así lo precisó el órgano de control a través de un comunicado de prensa, en el cual lo primero que señala la Contraloría es que el Fondo de Adaptación no incluyó en el contrato correspondiente la iluminación del puente, “cuando usualmente allí se presenta una neblina intensa después de las cuatro de la tarde”.



El segundo punto que incluye la comunicación es que el Fondo de Adaptación y la interventoría no le han aprobado al contratista (la firma española Sacyr) la prueba de carga del puente.



Entre los funcionarios de la Contraloría que visitaron el puente Hisgaura se encuentra un ingeniero que hará un informe técnico sobre la presencia de ondulaciones en la infraestructura.



Además, la comisión de la Contraloría que se trasladó al sitio entregará en las próximas horas un informe más detallado donde “podría recomendar que se inicie una actuación especial de fiscalización al Fondo de Adaptación”. Esto con el propósito de verificar el estado del contrato, su evolución y desarrollo en lo que tiene que ver con el alumbrado, la prueba de carga y otros problemas aún no especificados.

Lo que dice Sacyr

La constructora Sacyr, por su parte, aseguró este miércoles en un comunicado que las sinuosidades presentadas en la obra son consecuencias del procedimiento constructivo, pero que "en nada comprometen la seguridad, estabilidad y durabilidad de las obras”.



Además, la firma española precisó que “para eliminar el efecto visual, que es meramente estético, se va a proceder a la colocación de una imposta (o faldón lateral), que no estaba prevista ni en el diseño original de licitación ni en los nuevos diseños que elaboró Sacyr y que, por tanto, no formaba parte del alcance del contrato como una obligación del contratista”. La constructora asegura que la contratación de dicha imposta ya se realizó.

Las ondulaciones en nada comprometen la seguridad, estabilidad y durabilidad de las obras

La firma dijo que realizará una prueba de carga dinámica y otra estática, las cuales -reiteró- no formaban parte del alcance del contrato ni son exigidas por norma alguna.



El comunicado añade que los diseños para esa prueba están listos. “Sacyr está a la espera de que el Fondo de Adaptación señale la fecha” para realizar el procedimiento, dice la información.



Por otro lado, la empresa asegura que "la interventoría ha supervisado todo el proceso constructivo del puente con el acompañamiento técnico del Invias, en virtud del acuerdo interadministrativo suscrito entre el Fondo de Adaptación y dicho instituto".



Actualmente, Sacyr tiene en Colombia 12 proyectos en ejecución, en los que ha invertido cerca de un billón de pesos.



