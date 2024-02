Lo que debe tener en cuenta si está pensando en solicitar asilo en otro país

De acuerdo con Unhcr Acnur, Agencia de la ONU para los refugiados, los solicitantes deben tener claros cuáles son los derechos que tienen, pero también los requisitos a la hora de solicitar un asilo en otro país.



El número de personas refugiadas en el mundo aumentó de 27,1 millones en 2021 a 35,3 millones a finales de 2022. Según las estadísticas de desplazamiento forzado de ACNUR, este es el mayor incremento del que se tiene registro y se debe, sobre todo, a que un gran número de personas ha huido de la guerra en Ucrania.

Derechos de solicitantes de asilo

Pasaporte colombiano. Foto: iStock

Los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado son titulares de derechos fundamentales, que deben garantizarse y protegerse siempre, toda vez que se encuentran en instrumentos de derecho internacional, de derechos humanos y de los refugiados a los cuales Colombia se ha acogido.



Aquella persona que tenga la necesidad de solicitar protección internacional es titular de ciertas garantías tales como: no devolución, la no expulsión, no ser extraditada o deportada al territorio del país de origen, pues se entiende que estas personas, en necesidad de protección internacional pueden sufrir violaciones graves a sus derechos, vida e integridad.



Otro punto a tener es cuenta es que los solicitantes que portan el Salvoconducto SC-2, documento que expide Migración Colombia que le permite estar de manera legal en el país durante el trámite de su solicitud, tienen acceso al sistema de salud pública y de educación de donde llegarán.



Dicho permiso, SC-2, no le permite trabajar en el país. Así mismo, salir del territorio durante el trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Obligaciones de solicitantes de asilo

- Respetar la Constitución Política y las leyes de la República.

- Respetar a las personas, las entidades, los organismos públicos y privados.

- Informar previamente al vencimiento de su salvoconducto.

- Presentarse ante la autoridad migratoria para que expida su salvoconducto.

- Informar su domicilio, datos de contacto y mantenerlo actualizado. Si en cualquier - momento del procedimiento el solicitante cambia de dirección u otro dato de contacto, deberá informarlo a la Secretaría Técnica.

- Informar sobre su intención de trasladarse a otro país o salir de Colombia.

