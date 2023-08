Esta columna es un espacio para desahogar muchos sentimientos que durante estas semanas se han acumulado, y van agolpándose tumultuosamente en mi cabeza, en mi corazón, o mejor, en el fluir de mis sentimientos. Creo que este ejercicio de pensar en público debe asumir dos condiciones inexcusables; por una parte, escribir con pasión, cosa que por cierto, no se me dificulta y, la segunda, ser plenamente responsable de las implicaciones de lo dicho en la sociedad o al menos, en la opinión de algunos, quienes pueden validar estos criterios como principios de acción en su vida cotidiana.

Los últimos eventos políticos en el país, tanto nacionales como en el departamento, me llevan a hacerme una pregunta, parafraseando la afirmación que se hace Spinoza en el tratado teológico político: “los hombres luchan por su esclavitud como si buscasen su salvación”; ¿Cuál es la motivación, el esfuerzo, por el que algunos hombres se empecinan por alcanzar cargos públicos de elección popular? ¿es la única motivación llenarse de dinero? Pudiese una respuesta afirmativa zanjar el asunto, pero hay otros mecanismos lícitos e ilícitos que resolverían ello con menor esfuerzo y mejor resultado, por lo que, no es tan utilitariamente provechoso tal desgaste solo por dinero. La respuesta que se asoma en mi cabeza es: “Poder”.



Allí está el narcótico que hace entregar la familia, negociar criterios y valores, eliminar simbólica y hasta físicamente contradictores, vender a los amigos, etc. Si el asunto es poder, quisiera pensar qué es ello que todos buscan tan desesperadamente en la vida pública; es decir, ¿Qué es el poder? Y asusta descubrir que no es una mera capacidad de hacer o impedirse algo, va mucho más allá; es el conjunto de facultades legales que, a pesar de algunas restricciones, permiten a un individuo o grupo de individuos determinar las condiciones de vida de una sociedad; en otras palabras, cómo vivir, cuál es el concepto de felicidad y vida conveniente, cómo definir su presente y lo más angustioso, cómo determinar el futuro de dicha vida social.

Para un político que no sea creyente el asunto se resuelve muy fácilmente argumentando desde su sagacidad el logro de lo alcanzado. Para quienes tenemos una creencia espiritual, no importa esta cual sea, el asunto ético de nuestras acciones nos lleva a un juicio mayor, lo que no garantiza que la creencia de su “yo” nos oriente a actuar justamente.



Sin duda, la clave es; ¿qué entendemos por servicio? Palabra hermosa del latín “servitum - servire” que traduce, cuidar de algo. El servicio público debe ser desde mi sentir, cuidar de la vida, de la propia y de la de los otros, lejana al control y a la dominación ambiciosa que nos seduce a quienes nos apasiona la política. Además de ser servicio; es “público”, lo que quiere decir que debe ser visible, no puede estar oculto, todos deben encontrarse con el cómo servimos y la manera como lo cuidamos. Pero si este servicio público fuese democrático, ¿no determinaría acaso, que no se puede entregar un voto a alguien para que asuma esa tarea, desentendiéndonos de allí en adelante y, volviendo a ser este un asunto de preocupación cuatro años después?



Lo que está en juego es lo que amamos y la responsabilidad no sólo de elegir sino de actuar con los elegidos. Me refiero a que debemos cogobernar más y quejarnos menos, asociarnos más y bien denunciar, pero también proponer, no sólo reducir la participación al voto sino poder ampliarla a la construcción del futuro.



La clave, creería, no es aquello que nos propongan, sino por el contrario, qué papel jugamos en aquello que nos proponen; me resisto a creer que todo está determinado por los flujos de capital, la compra de conciencias, la presión recurrente; por más que todo esto sume bastante, las cuentas no me dan, creo que somos muchos más quienes pensamos que gobernar es, gestionar con nuevos liderazgos aquello que amamos, que determina nuestras vidas, y finalmente que enmarca aquello que entendemos como el futuro de nosotros y de nuestras familias.



Mientras me tomo el primer café de la mañana, mi conciencia en secreto me dice ¡cuidado! no te puedes equivocar, recuerda que trabajas por algo más grande que tu existencia, sirves a la Gran Obra y la base de toda la creación es el amor.



Pablo Jaramillo Arango

C. Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos