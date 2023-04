A la subregión de La Mojana llegaron las primeras lluvias y de inmediato las vías comenzaron a dañarse reviviendo el calvario para los habitantes de la región de quedar incomunicados, en especial en la zona del municipio de Sucre (Sucre).



Son campesinos que comenzaron a cultivar nuevamente las tierras, docentes y estudiantes que en medio de las dificultades tienen que asistir a las Instituciones educativas y las comunidades en general que recorren desde la cabecera municipal hacia los corregimientos en sus labores diarias.



(Además: Expertos explican alarmantes cifras de sicariato en Cartagena; van 70 en 2023)

Supuesta inversión de recursos

COLAPSAN VÍAS EN LA

MOJANA CON LAS

PRIMERAS LLUVIAS



Comenzaron a caer las primeras gotas de lluvias en los pueblos de La Mojana y las vías colapsaron. Los carros se quedan 'pegados' en el barro y los enfermos son sacados cargados. pic.twitter.com/hDZPpEAC1f — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) April 25, 2023

Es una vía a la que le dicen ‘La Oveja Negra’ y va hacia la región del Pancegüita y con el deterioro del carreteable con las lluvias se incomunican los 12 corregimientos FACEBOOK

TWITTER

Cuenta Obman Luis Campo Bueno, líder social y veedor natural de Sucre (Sucre), que hay una vía que comunican desde la entrada del municipio hacia 12 corregimientos, la mitad de su jurisdicción.



“Es una vía a la que le dicen ‘La Oveja Negra’ y va desde el comienzo del municipio hacia la región del Pancegüita y con el deterioro del carreteable con las lluvias se incomunican los 12 corregimientos. Esta es una zona bastante extensa”, dice este líder comunitario.



Entre las poblaciones que quedan incomunicadas se encuentran Orejero, Campo Alegre, San Mateo, San Luis, Córdoba, entre otros.



Cuenta que es una vía a la cual, supuestamente, le han invertido millonarios recursos, pero que a pesar de todo, con apenas unas cuantas gotas, queda inservible para transitar.



(También: Si hay erupción del volcán Nevado del Ruiz, ¿se puede consumir agua de la llave?)



“A esa vía le invierten dinero, recursos importantes, pero nada. Lo que sucede es que le riegan la misma tierra podrida que se acumula en los laterales. La misma tierra que tiran los carros hacia las orillas, la desmoronan, la recogen y la colocan nuevamente sobre el agua y así lo hacen una y otra vez”, señala.



Dice que, supuestamente, esta es una de las formas de robarse el dinero, porque a la hora de la verdad es el mismo material que están utilizando.

Cierre de carreteables

Dice Obman Luis Campo Bueno que como en cualquier vía principal de Colombia, como la Troncal de Occidente y otras más, los habitantes de estos corregimientos les ha tocado bloquear los caminos en busca de que los gobiernos municipales hagan inversiones efectivas sobre las vías.



“Se tomaron una vía en la zona de occidente, en el corregimiento de La Ventura, donde estaban arreglando las calles y les quitaron las máquinas para arreglar unos huecos sobre el carreteable principal, porque por ahí tienen que pasar los camiones que llevan los toros al municipio de Sucre (Sucre), para las fiestas en corralejas”, afirmó.



(Le puede interesar: ¡Se abren los acordeones, retumba la caja y suenan las guacharas en Valledupar!)



“Es más importante para estas personas que manejan el municipio que puedan pasar los camiones cargados con los toros para unas fiestas en corralejas, que llevarles bienestar a las comunidades con el arreglo de las calles”, manifestó.



Las fiestas en corralejas en Sucre (Sucre) se realizarán entre el 10 el 14 de mayo y previo a las tardes de toros, el 3 de mayo se hará un concierto con un reconocido artista.



“En esta fiesta se gastan mal contados, 100 millones de pesos en una noche, que corresponde a todo el presupuesto destinado para la cultura y el deporte. Después vemos a los alcaldes ‘llorándole’ al Gobierno Nacional y departamental, que no tienen vías, que no hay recursos, que no tienen comida para los damnificados del invierno. Eso es pura hipocresía”, expresó.

Zona de cultivos y pesca

La zona afectada por el mal estado de las vías vive de la pesca y los cultivos. Este año los campesinos esperan recuperarse de las pérdidas que sufren desde hace cerca de dos años con el invierno.



Anota que Orejero y Campo Alegre son corregimientos dedicados a la pesca y las otras poblaciones derivan su sustento de la agricultura y la ganadería.



(Le puede interesar:



Esperan que haya este año una buena producción de arroz y que no tengan que pasar dificultades para sacar el producto por el mal estado de las vías.







Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo