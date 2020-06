El llamado de auxilio del municipio al que se lo podría tragar un río

A 50 kilómetros de Mocoa, una pequeña población del sur del país ve con terror cómo las aguas del río Caquetá amenazan con tragarse las viviendas de sus 38.500 habitantes.

En Puerto Guzmán, Putumayo, la ciudadanía contempla desde hace cerca de tres años las aguas del afluente entrar paulatinamente sin que se pueda ejercer mayor control. Su alcalde, Edison Mora, asegura que ya 98 viviendas han sido tragadas por el río.



3.600 familias, 9 puentes, y 357 kilómetros de vías primarias y terciarias han resultado afectadas por el agua que poco a poco ingresa a esta población.



“Vamos a quedar sin vía de acceso porque es la única –denuncia el alcalde–. El mayor problema es que cada día socava más, pero solo se han hecho pañitos de agua tibia y necesitamos una solución real”.

La situación se inició hace tres años, luego de la avalancha que dejó más de 300 muertos en la capital del departamento. Entonces, los sedimentos que bajaron junto con la avenida fluvio torrencial llegaron al río Caquetá y este tuvo un ligero cambio en su curso, movimiento que hoy tiene en aprietos a esta población.



Los sedimentos generan islas, las cuales provocaron el cambio de curso del río, lo cual llevó a que en mayo del 2019 tuviera que ser declarada la calamidad pública en Puerto Guzmán, pues las lluvias generaron crecientes que amenazaron con tragarse la población.



“Tenemos diseñado un proyecto –asegura el mandatario–; pero lo necesitamos urgente, todo está en estudio para ser enviado, pero es que no nos aprueban el proyecto grande, que cuesta unos 30.000 millones de pesos, sino solo 1.550, eso es una obra que no va a durar”.



Según información de la Unidad Nacional para la Prevención del Riesgo y Desastres, la entidad se comprometió a realizar una obra de emergencia, la cual tiene un costo de 1.550 millones de pesos; de este dinero, la Gobernación contribuirá con 500 millones; el municipio, 50, y la Unidad aportará 1.000.

A la fecha, la Unidad espera que se presenten los diseños, que se realizan en el municipio, para poder dar inicio a las labores. El proyecto consiste en una obra de protección en la orilla del río y un control de inundación en Puerto Guzmán.



Pero al mandatario le preocupan estas obras, ya que señala que con las lluvias de junio y julio puede ocurrir una catástrofe.



“El proyecto que necesitamos costaría unos 30.000 millones, que es la construcción de espolones en concreto, pero hasta el momento no nos han aprobado, nosotros desde febrero estamos gestionando eso –advierte–".



Señala que necesitan un muro de contención, en la barrera del río con el casco urbano, donde se construyó un aliviadero, "pero si a eso no le hacemos espolones, es difícil que el río no siga rompiendo, nos dicen que solo 1.000 millones y yo no creo que esa sea una solución coherente o sensata”.

Autoridades han tomado diferentes medidas, pero temen que la temporada genere mayor destrucción en el municipio. Foto: Cortesía

La obra de mitigación abarca unos 300 metros, sin embargo, el alcalde asegura que una obra definitiva comprendería unos 1.500 metros para frenar el paso del río por el municipio.



Voceros de la Unidad, aseguran que está pendiente también un diseño que el propio municipio enviará a la Dirección de Planeación Nacional (DNP) para la obra definitiva.

Contra el tiempo

El secretario de Planeación de Puerto Guzmán, Danilo Guerrero, asegura que los diseños que serán enviados al DNP se encuentran siendo evaluados por Corpoamazonía y pronto estarán listos, no obstante, asegura que está en juego el destino de un municipio.



“El llamado de SOS del municipio es urgente –comenta Guerrero–; sabemos que los temas precontractuales son importantes, pero estamos a expensas de que un municipio desaparezca. Lo más urgente son 250 viviendas que están a orillas del río, sin embargo, el parque principal ya se lo llevó el río y también la única vía de acceso al casco urbano, si lo dejamos avanzar, no van a ser solo 250 casas, sino que medio Puerto Guzmán desaparecería”.

Gracias al trabajo día y noche de maquinaria amarilla contratada por el municipio, se logró construir un aliviadero de 35 metros de ancho por 742 de largo, esto ha permitido que el río circule sin generar mayores afectaciones por el momento.



La obra planeada por el municipio es ambiciosa y se prepara desde febrero, pero por falta de presupuesto ha tenido que ser modificada en repetidas ocasiones, por lo que solo hasta el 27 de mayo se pasó el último diseño para realizar el proyecto de mitigación.



“No es mucho lo que podemos hacer con 1.550 millones de pesos –reconoce el secretario–; sin embargo, como administración estamos trabajando con la maquinaria amarilla. Levantaremos un muro con el material del río en la parte norte del aliviadero, permitiendo que la fuerza del río tienda a irse por el aliviadero, ese muro no tiene protección, no tiene nada para reforzarlo”.

El muro de contención construido no ha sido de gran ayuda para proteger todo el municipio, pero ha frenado algunos embates del río. Foto: Cortesía

El alcalde de Puerto Guzmán hace un llamado para que la situación en su municipio sea catalogada como un desastre natural, y así conseguir que el Gobierno participe de manera directa.



“Si no levantamos el muro con material –dice el mandatario–; se nos va a venir la fuerza del río, estamos peleando con la naturaleza sin ninguna protección. Es un llamado de auxilio, cada creciente toca reubicar”.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40