Las lluvias y la inseguridad se han convertido en un problema para que los cafeteros puedan adelantar su actividad con normalidad en la Sierra Nevada de Santa Marta este año.



Los campesinos y finqueros dedicados a esta actividad advierten que están a punto de perderse 14 mil hectáreas de café al no haber rutas disponibles para bajar el grano de la parte alta del macizo montañoso.



Son alrededor de 30 mil cafeteros los que están perjudicados por el mal estado de las vías de acceso. Esta situación la vienen informando desde el mes de agosto que se presentaron grandes derrumbes.

A pesar del llamado constante que ha hecho este sector al gobierno, las soluciones no llegan y por el contrario las lluvias continúan destrozando los caminos de entrada y salida a los cultivos de café.



La alcaldía de Ciénaga se ha hecho presente con maquinaria amarilla para estabilizar el terreno; sin embargo, los trabajos no han sido suficientes y la problemática se mantiene.



El alcalde del municipio, Luis Tete Samper, reconoce que el panorama por el estado de las vías es grave y que se requiere la intervención del gobierno departamental y nacional.



“Si no se hace una articulación articulada y se abren las vías destrozadas, las pérdidas para el gremio cafetero ascendería a los 120 mil millones”, manifestó el mandatario.



De acuerdo con el burgomaestre, esta cosecha no solo beneficia a los más de 35 mil caficultores de la Sierra Nevada, sino también a unas siete mil personas que suben a recoger el grano en las temporadas.



Adicionalmente, los cafeteros expresaron que el tema de seguridad, igualmente los está afectando. Según su versión, muchos recolectores han desistido de trabajar por el miedo que hay en la zona a raíz de la presencia de grupos armados.



Los miembros de estas organizaciones vienen invadiendo terrenos y amenazando a la comunidad. A pesar de todo este panorama, los cafeteros tienen prácticamente listas sus cosechas, y esperan que se logren mejorar las condiciones de las vías para sacar el producto y lograr una temporada con balance satisfactorio.





Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv