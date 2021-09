Lluvias de septiembre ya dejan 4.633 familias afectadas

Durante los primeros ocho días de septiembre, periodo de consolidación de la segunda temporada de lluvias del año, que se iniciará a mitad del mes, ya van 3.547 familias afectadas por diferentes eventos.



Así lo informó en las últimas horas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que además señaló que los departamentos más afectados son: Norte de Santander, Córdoba, Huila, Cauca, Antioquia, Bolívar y Sucre.



Durante estos días se han presentado 33 eventos asociados a las precipitaciones en 30 municipios de 15 departamentos. A la fecha van 13 inundaciones, 12 derrumbes, 4 temporales y 4 vendavales.



Pese al número de afectados, por ahora no se reportan desaparecidos ni muertos.



No obstante, los organismos de emergencia hacen un llamado a las autoridades locales para extremar las medidas, pues se espera que desde 15 de septiembre, cuando comience oficialmente la segunda temporada de lluvias, las precipitaciones sean más intensas, según los pronósticos que ha hecho el Ideam.



Según el instituto, habría lluvias por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional, especialmente en el Caribe y la región Andina.



"En la Caribe se prevé entre el 20 y 40 por ciento; en la región Andina, hasta 20 por ciento sobre lo normal e incluso con porcentajes más altos en sectores del norte de la región Caribe", aseguraron desde el Ideam.



Agosto, por su parte, fue un mes atípico, pues no se esperaba las afectaciones que se registraron.



Fueron más de 20.500 familias afectadas, siete personas murieron y ocho resultaron heridas.



Los departamentos con mayores afectaciones fueron: Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Tolima.



