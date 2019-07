Mujer causa caos en Ibagué luego de lanzar billetes desde balcón

Este 18 de julio, una mujer -en aparente estado de embriaguez- lanzó aproximadamente dos millones de pesos en billetes de diferentes denominaciones desde el balcón de su casa en el centro de Ibagué, Tolima. El hecho generó el caos entre decenas de transeúntes que se abalanzaron para recoger el dinero.

La anarquía reinó en la calle 10 entre carreras tercera y cuarta del centro de Ibagué, cuando cientos de vendedores informales y ciudadanos desprevenidos que caminaban por la zona vieron cómo millones de pesos caían del cielo.

Pedro Quintana, un vendedor, afirmó que la plata la lanzaron desde la ventana de un antiguo edificio de la calle 10, en el centro de Ibagué.



"Yo vi a una mujer de avanzada edad que se asomó a la ventana y sin decir nada lanzó durante un buen rato fajos de billetes de 50.000 y 100.000", señaló Pedro Quintana, vendedor de la zona. Además, agrego que cientos de hombres y mujeres se disputaban los billetes y por momentos los cogían en el aire sin dejarlos caer al piso.

En video quedó registrado el momento en el que una multitud en el centro de #Ibagué se disputaba unos billetes que fueron arrojadas desde el balcón de un edificio del centro de la ciudad.

Un ciudadano, que pidió reservar su nombre, dijo que se había logrado recoger 250.000 pesos, justo lo que necesitaba para pagar los servicios públicos.



"Dios quiere mucho a los vendedores ambulantes y por eso nos tiró esa plata desde el cielo", dijo una mujer que vende medias para hombre y quien recogió 3 billetes de 100.000 pesos. "Aunque unos dicen que tiraron 500.000 pesos, yo calculo que cayeron a la calle unos 2 millones de pesos en efectivo", afirmó la mujer.

Las imágenes, captadas por varios teléfonos celulares, muestran cómo varios hombres se lanzan al piso para agarrar los billetes, mientras otras personas observan con asombro la escena.



"Los billetes los tiró un ángel de Dios para sacarnos de la pobreza", dijo un joven universitario que llegó tarde al suceso.



Las autoridades hicieron presencia pero la mujer que lanzó los billetes optó por no abrir la puerta.



"A lo mejor le sobra la plata y por eso la regaló", señalaron algunas personas que no salen de su asombro. La mujer no ha logrado ser identificada.

