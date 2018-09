Llueven críticas a terna que va por alcaldía de Cartagena

A menos de 24 horas de que el presidente de la República, Iván Duque, entrevistara a los tres aspirantes que buscan la cartera de Gobierno de Cartagena, se conocieron denuncias contra dos de los ternados.

De la terna enviada por el partido conservador al jefe de estado para que elija alcalde de la ciudad por 15 meses hacen parte: el ex congresista Pedrito Pereira, la economista Antonella Farah y el ex funcionario de la armada Oscar Torres.



No obstante, este viernes EL TIEMPO conoció documentos que evidencian que Carlos Frieri, esposo de Antonella Farah, es socio de la empresa Construcciones Conkor C.A, vinculada al millonario desfalco por contrataciones de la poderos empresa de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).



También se hizo público que Frieri es familiar de Gustavo Adolfo Hernández Frieri, empresario arrestado hace mes y medio en Sicilia, Italia, donde es acusado de hacer parte de una red criminal que habría lavado dinero de la estatal petrolera de Venezuela.



En diálogo con este diario Farah aseguró que va con la frente en alto, que no tiene culpa alguna y que su conciencia está limpia, pero aseguró que una vez el presidente Duque entregue el nombre del próximo alcalde, entregará declaraciones.



Carlos Frieri es el representante legal de Conkor International SAS, con sede en Cartagena, empresa subsidiaria de la investigada Construcciones Conkor C.A.



El otro ternado cuestionado es el ex congresista Pedrito Pereira, uno de los consentidos del partido conservador en la costa.



“¿Cuál es el interés del ex senador Hernán Andrade presidente de @soyconservador de seguir enviando a @IvanDuque terna para alcalde de Cartagena con candidato investigado por la @CorteSupremaJ ?”, trinó en su cuenta personal el expresidente Andrés Pastrana, haciendo referencia a Pereira.



El lunes se conocerá el nombre del nuevo burgomaestre



El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que el nuevo mandatario de Cartagena, el décimo en los últimos 9 años, se conocerá el próximo lunes.



El nuevo burgomaestre tendrá el compromiso de mantener relaciones de transparencia con el Concejo Distrital; permitir el seguimiento ciudadano al presupuesto; visibilizar su declaración de renta y sus relaciones familiares y laborales con entidades de gobierno; implementar políticas de austeridad y transparencia en todas las entidades del gobierno local y combatir la corrupción.



Estos fueron los compromisos que firmaron los tres aspirantes al primer cargo de la ciudad, quienes fueron entrevistados por el presidente de la República, Iván Duque.



Las entrevistas tuvieron lugar en la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena en la Isla de Manzanillo y fueron dirigidas por el propio Presidente Duque en presencia de la Directora Ejecutiva de Funcicar, Carolina Calderón Guillot y de la Directora de Cartagena Cómo Vamos, María Claudia Peñas, en calidad de observadoras; además estuvo presente el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas