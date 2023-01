En medio de sonoros vivas y muchos gritos de emoción llegó la tradicional familia Castañeda y con ella se dio comienzo al Carnaval de Blancos y Negros, dos años después de que se hubiera suspendido por causa de la pandemia del covid-19.

Por eso, el arribo a la capital de Nariño de esta singular familia se registró con un sentimiento de júbilo y alegría casi reprimidos.



Así lo reflejaron los rostros de propios y visitantes que en un considerable número se dieron cita en la senda del carnaval, desde muy tempranas horas de este 4 de enero.



Según los registros históricos, un 4 de enero de 1928 llegó por primera vez la familia Castañeda a la ciudad, así la bautizaría el ilustre periodista Alfredo Torres Arellano, quien al contar cómo fue que se gestó este histórico hecho, señaló que todo empezó con una reunión en su casa a la que invitó a varios amigos, entre ellos, Neftalí Benavides, Clímaco Ortiz y Clemente Montenegro.



Con ellos se tomó unos cuantos whiskys y luego los invitó a dar un paseo por la ciudad, cuando llegaron hasta el sector de El Ejido visitó una tienda de algunas amigas donde vendían aguardiente.



“Eran las 4 p .m. cuando ya los invitaba a regresar a la ciudad, precisamente en este instante llegaba una familia que venía de El Encano y que iba a pagar una promesa a la Virgen de las Lajas”, así recordaba este momento de la historia, luego ya narra la llegada de un señor montado en un caballo flaco y viejo, una señora que llevaba unos ganchos para montar la bestia, cuatro niñas y cuatro muchachos que traían unas petacas, dos corderos y unos gatos.



“Al verla grite, ¡viva la familia Castañeda! Quedó bautizada de familia Castañeda”.



Hoy, un total de 23 estampas representaron diferentes acontecimientos de la historia local y regional que hoy recuerdan con mucha nostalgia los abuelos y abuelas.



Pericles Carnaval, ese personaje infaltable encabezó el desfile, con un sombrero añejo y un corbatín negro, muy emocionado saludó especialmente a los visitantes que llegaron a Pasto: “Una gran bienvenida a todos los turistas a que disfrutan el Carnaval de Negros y Blancos".



Luego siguió con la invitación que año tras año lo ha caracterizado: “que en estas fiestas tan bonitas no haya tristezas, penas ni temores, todos a las calles a jugar en paz y en completa armonía”.



Como personaje invitada a participar en el desfile estuvo nada más y nada menos que la señorita Colombia, Sofía Osio Luna, quien contagiada de la alegría de la ciudadanía dijo: “Qué linda y divina es la gente de Pasto, nos vamos a disfrutar todos los desfiles de este hermoso Carnaval de Negros y Blancos, invito a todo el país a que venga y goce de este acontecimiento”.



Isabel Rosero junto a un grupo de damas vestidas con blusas blancas, follados o faldas, sombreros y chalinas estuvo representando a las mujeres indígenas del año 1930, las cuales se dedicaban al tejido con lana de oveja, para elaborar hermosas prendas de vestir; “hoy todavía se conservan los usos y costumbres en los territorios indígenas que se fortalecen día a día”, aclaró.



Al cumplir 70 años al servicio de Pasto y Nariño, La Alsacía, una de las panaderías más tradicionales en la región, un grupo de ciudadanos le quisieron rendir un homenaje y recordaron que allí hasta hoy se venden los deliciosos pasteles de queso, que muchos los acompañan con una rica avena.



"Esta es una tradición que se ha conservado con el paso de los años en la ciudad de Pasto, yo sé que muchos turistas no la conocen, por eso los invitamos a que la conozcan”, dijo, con euforia, Laura Tovar.



“Dulces recuerdos” se denominó otra de las representaciones que evocaron aquella época en la que los abuelos preparaban los inigualables dulces para complacer el exigente paladar de sus hijos.



Carlos Uscategui quien no se perdió la oportunidad de salir en el desfile en representación de la Clínica Pabón, comentó que con un puñado de trabajadores quisieron recordar las prácticas curativas de los años 30, cuando el cuidado de la salud de la gente estaba a cargo de enfermeras, médicos, curanderos y sobanderos quienes debían curar enfermedades típicas como el mal de ojo, el dolor de espinazo y otras similares.



Maruja Padilla, una mujer madura y tranquila quiso representar a la primera reina popular del carnaval del año 1939 y lo hizo con todas sus princesas, no ocultó su emoción cuando anotó: “estoy feliz y dichosa de estar hoy en la senda del carnaval”.



Y tampoco podían faltar aquellos personajes que se hicieron muy populares por sus paseos por las calles de Pasto y más conocidos como 'María piña o María cantinas', 'Conchita, la reina del carnaval', 'Pedro bombo', 'El hueso' y 'El pólvora'.



El retorno del Carnaval de Blancos y Negros atrajo a la ciudad de Pasto a un considerable número de turistas, como lo informó la directora de Cotelco en Nariño, Doris Ruano, quien indicó que para este 4 de enero se esperaba una ocupación hotelera del 60 por ciento, mientras que para los días 5 y 6 de enero sería del 100 por ciento.



"Los turistas continúan llegando aún sin tener reservas en los hoteles”, y añadió que los visitantes están llegando procedentes de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Neiva.



Esa gran afluencia de turistas también ha servido para que restaurantes, cafeterías, grilles y discotecas se hayan preparado para brindar una atención oportuna y esmerada.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO