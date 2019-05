Llegó a Valledupar el cuerpo del ganadero asesinado en Brasil

Desde Sao Pablo (Brasil) llegó este sábado a Valledupar el cuerpo del ganadero y empresario, José “Ñeñe” Hernández Aponte, quien fue asesinado en medio de un atraco, la noche del pasado miércoles en uberaba, Estado de Minas de Gerais.

La repatriación del cadáver fue solicitada por la familia, la cual se tramitó con el apoyo de las autoridades consulares de Colombia en Brasil . “Cuando sucedió la noticia me llamó la cónsul Sao Paulo, pues ella ha estado muy pendiente de la repatriación. Tenemos mucho que agradecerle porque incluso, cuando mi padre estaba en la clínica, nos apoyó en todo lo que necesitábamos”, dijo el hijo mayor del ganadero.



Las primeras indagatorias, refieren que su muerte se derivó tras oponer resistencia en un atraco. “Llevaba un semana en ese país recorriendo varias fincas ganaderas de esa región ya que estaba participando en Expo-Cebú con unos amigos. Una de las veterinarias que estaba en el grupo de amigos, le pidió que la acompañara al hotel donde se alojaba. Abordaron a un taxista que al parecer no los llevó al lugar indicado, sino que se detuvo a unos cuatro minutos antes de que llegaran los asaltantes, lo que hace suponer, que el conductor posiblemente esté involucrado en este atraco” , agregó él.

José Hernández Aponte, tenía 54 años de edad, era hijo de una familia de tradición ganadera conformada por Beatriz Aponte y Arístides Hernández.



Sus amigos lo califican como una persona alegre, solidaria y visionario para los negocios, fruto de ese trabajo consolidó una empresa de palma africana en Santander, y estableció un modelo de transferencia de embriones que lo llevó a exportar ganado a Venezuela y otros países. “Hace quince días despachó a Irán cinco mil cabezas de ganado en pie”, contó Luisa Baute de Aponte, tía política del ganadero.



Estuvo casado con Lina Hernández, de cuya unión deja dos hijos: José Miguel de 25 años y Juan David, de 24.



Precisamente, a las a las 2:00 de la tarde del fatídico miércoles, Hernández llamó a varios amigos y personas de su entorno familiar, como si de alguna forma, la vida le diera la oportunidad de despedirse antes de emprender su viaje final.



“ Cómo va el desarrollo del Festival Vallenato? “, preguntó el ganadero a su hijo José Miguel. La llamada que se extendió más de lo normal, y aprovechó para consultarle algunos asuntos familiares y de las oportunidades comerciales que había explorado en Expo-Cebú “¿Cómo está mi nieta?, he realizado muchos negocios exitosos en esta feria (…)” dijo Hernández, en medio de un torrente de alegría.



Actualmente era el compañero sentimental de la ex reina de belleza colombiana María Mónica Urbina, quien afligida por las circunstancias se niega a dar crédito a lo sucedido.



“Ese día hablé varias veces con él, pues me estuvo llamando todo el tiempo. A las 7: 40 de la noche, hora de acá, le escribí y no me contestó. Como a las 10:30 de la noche, me llaman unos amigos de Cartagena que estaba en el evento ferial y me contaron lo sucedido. Me derrumbé en ese momento, ¡aún no lo creo!, ¡estoy en shock!, es demasiado duro para mí (…), es como si todavía estuviera conmigo, todavía lo siento en una parranda llena de gente, porque esta casa campo se la pasaba atendiendo a sus amigos, nunca me imaginé estar aquí esperando su cuerpo. Echaré de menos todo lo que hacía parte de él porque era único, siempre le decía : Dos “Ñeñes” Hernández, no pueden haber” ,puntualizó compungida, María Mónica.



La velación de Hernández será en la Funeraria Recordar de Valledupar. El domingo a las 3:00 de la tarde se realizará una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Paz y posteriormente será sepultado en Jardines del Eccehomo.

