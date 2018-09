Niños de Cartagena recibieron las primeras raciones del PAE

Una fruta, leche y pan fue la primera ración que recibieron los primeros estudiantes en Cartagena en acceder al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en lo que va del 2018.

Los afortunados fueron los estudiantes del Colegio Gabriel García Márquez del barrio Bicentenario.



Varios colegios recibieron raciones completas y balanceadas de almuerzos con proteína, grano, arroz y jugo.



Poco a poco los 187 colegios programados en la ciudad para recibir los alimentos se están beneficiando.



Según la alcaldesa encargada de la ciudad, Yolanda Wong, a partir de hoy la totalidad de los centros educativos ya están recibiendo las raciones.



El caso de Cartagena es atípico, con respecto al país, porque en lo que va del año escolar los menores apenas comienzan a recibir los alimentos. De hecho durante el 2018 solo lo recibirán durante 48 días.



“Hay dos tipos de menajes: el primero es el almuerzo el cual será preparado en las mismas instituciones; sin embargo hay muchos colegios que no tienen óptimas instalaciones, no tienen cocinas, ni comedores. Esta es una falla del programa pues no se hizo una evaluación previa”, señaló Juan Guerrero, presidente de la Asociación de rectores de los colegios públicos de la ciudad.



El otro menaje es la llamada ración industrial que los niños recibirán en las onces y consiste en una bandeja con pan, leche y una fruta.

La Unión temporal PAE 2018 responsable del programa debe entregar 90.217 raciones de alimento a los niños de Cartagena.



El Programa de Alimentación Escolar para Cartagena fue adjudicado apenas hace 12 días, en un llamado “proceso transparente” por parte de la alcaldesa encargada Yolanda Wong, en la bolsa mercantil de Colombia.



La alcaldesa Wong señaló que el lunes terminaba la etapa de alistamiento y que el pasado miércoles iniciaba formalmente la entrega del alimento.



“En todo programa cuando va a iniciar el operador, responsable, debe hacer una brigada de desarrollo y crecimiento para saber el estado en que se encuentran los niños y eso aún no se ha hecho en Cartagena, este PAE es una locura”, aseguró Tomás Guerrero Babilonias, presidente de la unión comunera, una de las más respetadas veedurías de la ciudad.



El contrato es por 18.693 millones de pesos y debe entregar un poco más de 90.217 raciones diarias así: 10.920 almuerzos de jornada única y 3.779 raciones industrializadas para la jornada única de los establecimientos oficiales del Distrito. Además otras 38.077 raciones de almuerzos y 38.149 raciones industrializadas para la jornada regular.



El pasado miércoles, en horas de la mañana la alcaldesa de la ciudad acompañó la entrega del PAE en cuatro colegios en compañía de la Procuraduría provincial y un representante de la Cámara de Comercio que dirige la mesa técnica que evaluará la entrega de las raciones”, había señalado la mandataria local.



Las comunidades del corregimiento de la Boquilla se quedaron esperando ayer sus raciones, el caso de este corregimiento es especial pues tuvieron que elevar una tutela exigiendo la entrega cuanto antes de la alimentación a cerca de 1.200 niños de esta zona.



En Cartagena hay 89.780 estudiantes de más de 180 planteles públicos que esperan ansiosos el alimento



Según un estudio de la Casa del Niño, en Cartagena el 45 por ciento de los niños sufren de desnutrición.



El viernes anterior en el Congreso de Gobernadores que se llevó a cabo en el municipio de Mompox (Bolívar) el grueso de mandatarios regionales le pidió al Presidente de la República, Iván Duque que este programa de alimentación sea de nuevo manejado desde el Gobierno central y no desde las regiones.