Llamado para prevenir brotes de Hepatitis A en Dosquebradas

Tras los resultados de los estudios del Instituto Nacional de Salud (INS), que dan cuenta de la presencia del virus de Hepatitis A en el agua que consumen los habitantes de Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas (Risaralda), la Secretaría de Salud y Seguridad Social de la Alcaldía de este último municipio informó que desde inicios de este año han realizado labores de prevención y control del patógeno.

La titular del mencionado despacho, Bibiana Romero, afirmó que desde marzo pasado cuando se registró un brote inusitado de la enfermedad y se planteó que el virus podría estar en el agua, “se viene realizando una coordinación intersectorial con las empresas de acueducto, aseo y alcantarillado y todos los integrantes de la red asistencial (EPS e IPS), con el propósito de brindar medidas de prevención y control de este evento”.



Romero señaló que además se gestionó ante el Departamento de Virología del INS, la toma y el embalaje de muestras de agua según los puntos seleccionados de acuerdo a la georreferenciación de los casos reportados al Sivigila (Sistema nacional de vigilancia en salud pública).



“Se seleccionaron tres acueductos (rurales) de los cuales se recolectaron 36 muestras (12 por acueducto) siguiendo las instrucciones del INS en relación al muestreo desde los puntos de la bocatoma, planta de tratamiento y la red de distribución. Seguidamente se establecieron unas mesas de trabajo, la concertación con las empresas administradoras de los acueductos (Serviciudad y Acuaseo) y se formularon los planes de mejoramiento con estrategias de prevención y/o mitigación del riesgo”, sostuvo la funcionaria.



Además, según la funcionaria, se desarrolló la Búsqueda Activa Institucional (BAI) en toda la red prestadora de salud para la captación de nuevos casos y/o identificación de casos que no se habían detectado en el momento de la atención médica.



“La mayoría de casos son de jóvenes y adultos por lo que creemos que el contagio se da persona a persona. El 57,9 % son mujeres y el 42,1 % hombres”, acotó Romero, quien afirmó que por ahora no han pensado en realizar jornadas masivas de vacunación “porque los casos han disminuido frente a comienzos de este año, cuando tuvimos picos muy altos”.



Sin embargo, la prevención y control de la Hepatitis A está, literalmente, en manos de los habitantes. “Hago un llamado muy especial a la ciudadanía para que de manera responsable implementen y promuevan hábitos y estilos de vida saludable como lavarse las manos constantemente y así mismo los alimentos antes de consumirlos, tener un buen higiene personal y el aseo de la vivienda, consultar al médico inmediatamente se presenten los signos o síntomas como fiebre, malestar general, náuseas, molestias abdominales y musculares, coloración amarillenta de la piel y mucosas, materia fecal blanquecina y orina color oscuro”, afirmó Romero.



En el caso de Pereira cabe recordar que el gerente de Aguas y Aguas, Leandro Jaramillo, aseveró que dos estudios “independiente” contratados por la empresa concluyeron que no había virus de Hepatitis A, pero no obstante, seguirán realizando estudios.