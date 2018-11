Llamado a la descentralización desde cumbre en Manizales

Que los temas que en este momento se discuten en el Congreso de la República tengan una mejor implementación considerando las necesidades reales y los aportes de las regiones es el objetivo de la Primera Cumbre Nacional de Asambleas y Concejos de ciudades capitales, que concluye hoy en Manizales.

Los presidentes de las 32 Asambleas Departamentales y de 20 Concejos Municipales de ciudades capitales están reunidos desde el pasado miércoles en la capital de Caldas.



La reforma a la justicia, la propuesta de eliminar las Contralorías municipales y departamentales y la modificación del régimen de regalías son algunos de los asuntos que se han tratado en la reunión, en la que además participó la ministra del Trabajo, Alicia Arango.



“Hemos invitado a los directores de los partidos políticos y otros miembros del Gobierno Nacional porque queremos que el Plan de Desarrollo Nacional no se haga desde los escritorios, sino desde las regiones y el poder de estas son los diputados y los concejales”, indicó Luis Hernando Quevedo, director ejecutivo de la Confederación de Diputados y Asambleas de Colombia (Confadicol).



Desde las mesas de trabajo saldrán unas propuestas que serán presentadas ante el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, de manera que se conviertan en un insumo para la posible construcción de un proyecto que permita expedir ordenanzas de acuerdo desde cada departamento.



Silvio Arboleda, presidente de la Asamblea de Caldas, aseguró que en el evento se consolida el conocimiento dentro estas corporaciones, permitiendo que puedan actuar en favor de sus regiones. “Que se nos expliquen los temas transcendentales es vital. Por ejemplo el tema de regalías que se enviarán a los territorios, pero de acuerdo a su población perjudicando a los de menor proporción. Es necesario conocer los detalles para actuar con eficiencia”, comentó Arboleda.



La presencia de la Ministra del Trabajo en la cumbre tuvo, entre otras razones, una petición especial: los diputados le solicitaron una solución para que les sean pagadas las prestaciones referentes a vacaciones y primas, pues consideran que aún no está clara en la actual normatividad.



Al respecto, la Ministra Arango aclaró que estas determinaciones no son de su competencia, sino de los Ministerios de Hacienda y del Interior.



Durante el encuentro, que se realiza en el hotel Termales el Otoño, se hizo un reconocimiento especial a Caldas, pues en la actualidad es uno de los tres departamentos - junto con la Guajira y Cundinamarca- declarados como territorios libres de cultivos ilícitos por la Organización de Naciones Unidas (ONU).



“Como caldenses nos sentimos orgullosos de que Caldas no tenga coca y que Quindío y Risaralda vayan también por buen camino. Esto se consiguió a través de la erradicación manual por lo que siempre agradecemos y recordamos a quienes trabajaron y fallecieron para lograr este propósito”, manifestó el Gobernador del departamento, Guido Echeverri.



Se condecoraron además a la alcaldesa de Samaná, Gloria Inés Ortiz, y campesinos de ese municipio, en reconocimiento a su lucha contra este delito en el municipio más golpeado por la violencia en Caldas.



Esta primera cumbre estuvo dirigida por Caldas a través de la Región Administrativa de Planeación (RAP), que busca fortalecer la presencia del Eje Cafetero en el país. En el encuentro se ratificó además la postulación del Eje para ser sede de los Juegos Nacionales en 2023.



