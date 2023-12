Lisandro Meza: mejora la salud del maestro de la música colombiana

La salud del maestro Lisandro Meza va mejorando poco a poco, de acuerdo con el reporte de la Clínica La Concepción de Sincelejo, entidad de salud donde permanece recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos.



La información es ratificada por sus hijos, quienes manifiestas que el maestro va mejorando poco a poco y que es en estos momentos cuando necesitan de la oración de todos sus seguidores.



Lisandro Meza no ha enfrentado un cuadro de isquemia

De igual manera sus hijos indicaron que el maestro Lisandro Meza no ha enfrentado un cuadro de isquemia, que sí presentó un sangrado, pero que los médicos descartaron que se tratara de algún ataque cerebral.



“A la fecha 11 de diciembre de 2023, continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- estable dentro de su condición crítica bajo los cuidados de equipo multidisciplinario”, indica el más reciente comunicado de la Clínica La Concepción.



Juan José Meza, ‘Joche’ Meza, como es conocido en el mundo artístico, hijo del maestro Lisandro informó también sobre la mejoría en la salud de su padre.



“Está evolucionando bien gracias a Dios, oración es lo que queremos, oración”, dijo.

Noticias falsas

En redes sociales han circulado falsas informaciones con relación a la salud del maestro Lisandro Meza, pero la única verdad es la que tiene que ver con la forma positiva como está respondiendo a los medicamentos que le están aplicando los profesionales de la Clínica La Concepción.



Desde todos los rincones de Colombia a través de las redes han publicado noticias erróneas sobre la salud del juglar sabanero, lo que fue rechazado por su familia, quienes solicitaron más respeto.



La Clínica La Concepción emitió un comunicado donde indica que son los únicos autorizados para entregar información relacionada con la salud de Lisandro Meza.

“La familia Meza Domínguez agradece al mundo en general sus oraciones por la salud de mi padre, quien sigue recuperándose de sus quebrantos de salud. Actualmente se encuentra en Unidad de Cuidados Intensivos estable, agradecemos no prestar atención a falsas noticias que se han divulgado. Gracias y seguimos en oración por su recuperación”, escribió ‘Joche’ Meza en su Facebook.



Pidió además respeto y a no publicar noticias falsas, a no jugar con los sentimientos de una familia solamente para ganar like en las redes sociales.



“Sigamos orando y publicando noticias positivas”, señaló.



En toda Colombia, además de países como Ecuador, Perú y Bolivia especialmente, donde Lisandro Meza es un ídolo, han enviado mensajes de cariño por su pronta recuperación.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo