Lío por paternidad habría sido la causa de crimen cometido por rapero

Iván Camilo Rangel, era el joven de 22 años que fue asesinado en su negocio del Centro Comercial Panamá en el centro de Bucaramanga, el pasado martes 4 de junio en horas de la noche y cuyo presunto victimario, el rapero Yersey Fernando Tami, confesó el crimen en una canción que subió a su canal de Youtube.



Paola Sepúlveda, prima de Iván Camilo, manifestó que la paternidad del menor de un año de edad sería el detonante del asesinato, ya que Yersey aseguraba que el bebé era su hijo y no de Iván como él lo presentaba.

Video Rapero habría confesado en video musical que cometió un homicidio

"Angélica (la pareja de Iván) y mi primo llevaban saliendo como año y medio. Tenían una relación de esas que vuelven y terminan. Hasta hace seis meses nos enteramos de la existencia del niño, pero él siempre supo del embarazo y del niño, que tiene un año”, asegura Paola.



En la canción, Yersey confiesa que lo que le molestó fue que Iván hiciera pasar al menor como su hijo, "La voz de una angelito me dijo, y era seguro lo que yo sospechaba, me estaba viendo la cara aprovechando que en ella yo confiaba, traté de superarlo pero el último día yo me enteré que él la presentaba como su mujer y al pequeño como su hijo y era el mío’, canta Yersey.

Rapero Video de la canción 'Cosas del Corazón'.

“Quedamos consternados, la familia no tenía conocimiento de cosas que Angélica (pareja de Iván) en algún momento se guardó por amor, no sé, no hemos encontrado una respuesta para eso”, dice Paola, la prima de Iván.

El domingo pasado ( 2 de junio), dos días antes del asesinato, Yersey llegó a amenazarlos hasta la casa donde hace un mes vivían Iván Camilo y Angélica, asegura Paola Sepúlveda.



La familia le pide a las autoridades que investiguen el hecho para que no quede impune y puedan capturar y judicializar al responsable, " no queremos juzgar, estamos dejando todo en manos de las autoridades, aunque él dijo que se iba a entregar en la canción, no ha sido así y quedó todo en palabras", afirma la joven.

​

El cuerpo de Iván Camilo es velado en la funeraria San Pedro y las honras fúnebres tendrán lugar este viernes en Tierra Santa.

BUCARAMANGA