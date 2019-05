Juez debe resolver selección del socio de alumbrado de Villavicencio

El Tribunal Administrativo del Meta le ordenó al Juzgado Segundo Administrativo resolver oportunamente la admisión del proceso mediante el cual el municipio de Villavicencio está buscando un socio para la operación y mantenimiento del alumbrado público de la ciudad a través de una empresa de economía mixta durante los siguientes veinte años.

La providencia de la sala de decisión del Tribunal del Meta, al resolver el recurso de apelación de una acción popular, también le pide al juez que resuelva en forma urgente la solicitud de la medida cautelar, suspensión provisional del proceso, toda vez que el municipio tiene plazo para seleccionar el socio de la empresa hasta el 29 de mayo próximo.



El juzgado había inadmitido esa demanda el 5 de marzo del presente año porque no se acreditaban algunos requisitos, no obstante el demandante David Mora aduce el peligro inminente que puede ocurrir a futuro un perjuicio irreparable para los intereses colectivos de los ciudadanos de Villavicencio, argumento admitido por el Tribunal.



Varios dirigentes del departamento han expresado que la administración municipal le va volver a entregar el alumbrado público al grupo del empresario William Vélez, que lo ha tenido durante 20 años, a través del Consorcio Iluminación Villavicencio, que no habría cumplido con la modernización de las luminarias.



Además, las dos compañías que se presentaron a la invitación pública que hizo el municipio, para conformar la sociedad de economía mixta, también son del empresario antioqueño, según el veedor del proceso Efraín Mojica.

El Tribunal del Meta también solicitó al procurador 48 Judicial Administrativo hacer una vigilancia especial del proceso de selección del socio del alumbrado para Villvicencio. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Y ahora se quieren comprometer 55 mil millones de pesos para la modernización del sistema, cifra que sería amortizada en un periodo de entre 20 a 30 años, es decir, “que dicho valor podría poner en riesgo notoriamente el patrimonio público del municipio de Villavicencio, según lo indica el actor popular, toda vez que no sería únicamente el valor inicial sino que mismo incrementa con el pasar de los años pactados para su pago, lo cual podría hasta triplicar el valor inicial”, se lee en la providencia.



El Tribunal del Meta también solicitó al procurador 48 Judicial Administrativo hacer una vigilancia especial del proceso.



De otra parte, el concejal Felipe Harman denunció que faltando tres días para finalizar la evaluación del proceso de selección del socio del municipio, cambiaron a la evaluadora de la parte jurídica Shadia Sabah Mugir y en su reemplazo nombraron al abogado Danny Álvarez Sanabria, “investigado por recibir millonarias coimas en contrato de la Empresa Social del Estado (ESE) del Meta”, según sostiene Harman.



En la administración municipal argumentaron que Álvarez Sanabria no ha sido vencido en juicio de manera que no tiene ningún impedimento para cumplir esa función.

Antecedentes

Álvarez Sanabria es investigado por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público por un contrato para la adquisición de equipos y elementos hospitalarios biomédicos suscrito en 2015 por la ESE del Meta.



El contrato lo suscribieron por 37.142 millones de pesos y “más de 13.000 millones de pesos se habría usado para el pago de sobornos”, señaló hace un año la Fiscalía, lo que llevó a un juez de Villavicencio a disponer remitir copia del proceso al Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que se investiguen los hallazgos hechos por esa entidad contra el exgobernador del Meta Alan Jara por haber recibido un supuesto soborno de más de 3.714 millones de pesos.



Los señalamientos que hizo la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra siete implicados, incluido Álvarez Sanabria, también comprometen al actual alcalde de Villavicencio, Wílmar Barbosa Rozo; a su secretario Privado, Jacobo Matus Díaz, y al congresista Jaime Rodríguez Contreras, entre otros, que también habrían recibido coimas.



Según la Fiscalía, las evidencias de múltiples pagos fueron hallados en un computador, una USB y en colillas de chequeras en la firma contratista Global Environment and Healt Solution LCC, de Ricardo Gailer Garcés, a quien le adjudicaron el contrato para la adquisición de equipos para centros de salud de 17 municipios del departamento, suscrito en 2015 cuando era gobernador Alan Jara.



