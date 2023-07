Con el aumento de las altas temperaturas que azotan a la ciudad de Santa Marta, una nueva y sorprendente actividad ha surgido en los semáforos de la localidad.



Los limpiavidrios, quienes previamente ofrecían sus servicios a los automovilistas, ahora han encontrado una ingeniosa manera de hacer frente al calor extremo: vendiendo sombra con un paraguas a los motociclistas.



(Además: Estos son los países más afectados por la ola de calor, según la ONU)



Mayormente conformado por migrantes venezolanos, este grupo de trabajadores informales ha optado por ofrecer respiros de sombra durante el tiempo de cambio de semáforo, cobrando entre 300 y 500 pesos por este servicio.

Los limpiavidrios han encontrado

una forma ingeniosa de generar ingresos

Se me ocurrió la idea de ofrecer segundos de sombras por unos cuantos pesos. Poco a poco otros compañeros se han sumado a esta alternativo FACEBOOK

TWITTER

La ciudad de Santa Marta ha estado enfrentando días intensamente calurosos en las últimas semanas, alcanzando sensaciones térmicas de hasta 40 grados celsius, a pesar de las escasas precipitaciones registradas este año.



En medio de esta adversidad climática, los limpiavidrios han encontrado una forma ingeniosa de generar ingresos adicionales, al proporcionar breves momentos de alivio a aquellos que esperan bajo el ardiente sol.



"Luego de observar cómo las personas sufren esperando en los semáforos por las altas temperaturas, se me ocurrió la idea de ofrecer segundos de sombras por unos cuantos pesos. Poco a poco otros compañeros se han sumado a esta alternativo", compartió Luis Palmera, uno de los vendedores informales, quien se ha dedicado a este oficio en uno de los semáforos de la ciudad.



(También: La sensación térmica sube hasta los 48 grados celsius en Panamá)



Los resultados han sido favorables para estos vendedores de sombras, llegando a recolectar hasta 60 mil pesos diarios gracias a la alta demanda de su servicio en los semáforos de la ciudad.



La situación de desempleo en la capital del departamento del Magdalena ha llevado a que muchas personas busquen diversas actividades en las calles para generar un ingreso que les permita proporcionar sustento diario a sus familias. La falta de oportunidades laborales ha motivado a muchos a encontrar soluciones creativas, como la venta de sombra en los semáforos.



Los motociclistas, en particular, son los principales clientes de esta actividad, pues no dudan en solicitar el servicio para escapar del agobiante calor del sol.

Distintas modalidades de trabajo

para poder conseguir el sustento diario

Esta situación coincide con un reciente informe de la NASA, que ha revelado que este mes probablemente será el más caluroso de la tierra en cientos de años, debido a la ola de calor generalizada en todo el mundo. Además, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronostica tiempo seco en la mayor parte de la región Caribe, a pesar de que se espera un cielo parcialmente nublado sobre el territorio.



(Le puede interesar: Video: fuertes vientos ocasionaron la caída de una valla en Armenia)



Estas condiciones climáticas extremas han permitido que los ciudadanos, especialmente aquellos en situaciones vulnerables, busquen distintas modalidades de trabajo para poder conseguir el sustento diario, ante la falta de oportunidades laborales y el reto de soportar el fuerte sol que afecta a Santa Marta y sus alrededores.

Los vendedores de agua y jugos también reportan aumento en sus ventas en la ciudad.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv