Polémica por posible reducción de área turística en el Parque Tayrona

Preocupación y rechazo ha generado el nuevo Plan de Manejo que se tiene pensado implementar en los Parques Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona, con el propósito de respetar el territorio ancestral, conservar la flora y la fauna y ejercer un mayor control sobre el turismo en estas áreas protegidas.

A partir de la jornada de socialización que se hizo para debatir y aclarar las nuevas decisiones y estrategias que se asumirán desde Parques Nacionales Naturales, surgieron voces de inconformismo por parte de empresarios, finqueros y campesinos, quienes criticaron el hecho de no haber sido tenidos en cuenta para definir la reglamentación y ordenamiento que comenzará a regir en estas reservas.



Los empresarios del turismo, por ejemplo temen que por petición de las comunidades indígenas, el Plan de Manejo reduzca el área de explotación turística de los Parques Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona.



Esta medida obligará, entre otras cosas a que el número de visitantes al parque Tayrona pase de siete mil turistas que ingresan actualmente, a que solo se permita una carga que no sobrepase los tres mil.



“Esta reserva natural es una destino turístico apetecido a nivel mundial, así que todas las restricciones y limitaciones que se adoptarían, provocará que disminuya el flujo de visitantes y por ende tendría graves repercusión para esta ciudad que económicamente depende del turismo”, manifestó un vocero de los empresarios.

Otro que se opuso a este plan fue el senador Álvaro Uribe afirmando que mientras que el presidente Duque quiere hacer ver al turismo como el nuevo petroleo, no es justo que Parques Nacionales ponga limites para que se de esta economía.

En el marco de la presentación del plan de manejo que se llevó a cabo en el Invemar, también se hicieron presentes trabajadores de fincas bananeras de la vereda Don Diego, corregimiento de Guachaca, quienes con mensajes en carteleras se mostraban en contra de las normas que se pondrán en marcha en ambas reservas.



Los propietarios de predios en esta zona, consideran que esta iniciativa es importante para la conservación de la biodiversidad y las fuentes de agua, sin embargo, se requiere que todos los actores involucrados sean tenidos en cuenta en su elaboración.



“No es posible que después de vivir tantos años en este sector, hoy quieran sacarnos a la fuerzas. Es justo que como comunidad involucrada en esta área, hayamos sido tenido en cuenta en las decisiones, no obstante, las reuniones se llevaron a cabo en privado, únicamente con la intervención de los indígenas”, manifestó Augusto Pedraza, trabajador de finca.



Frente a los cuestionamientos recibidos por parte de los privados, Parques Nacional dijo que antes de llegar a esta instancia, hubo encuentros de participación en tres oportunidades, donde se recibieron inquietudes y sugerencia de los diferentes actores.



“Si bien el plan de manejo se hizo conjuntamente con los cuatro pueblos indígenas en respuesta a la sentencia del Consejo de Estado, también escuchamos a la comunidades; lamentablemente no todas las opiniones pueden incluirse porque así sería imposible llegar a un acuerdo”; indicó el abogado Santiago Olaya, de la oficina jurídica de Parques Nacionales.



Por su parte, el cabildo gobernador del Resguardo Kogui, Malayo, Arhuaco, José de los Santos Sauna, dijo que “de ninguna manera se van a desalojar a los campesinos y que el único fin de este documento es crear una ruta para la conservación de los Parques Sierra Nevada y Tayrona”.



Finalmente, la directora territorial Caribe de Parques Nacionales, Luz Elvira Angarita, precisó que tal como lo exige la Ley este plan de manejo en territorios compartidos con comunidades indígenas se construyó de manera conjunta, y que la nueva reglamentación se definió con base a un análisis técnico como jurídico



“Esa es la manera como se maneja porque son áreas que deben ser prioritariamente de conservación no solo de biodiversidad sino cultural por los pueblos indígenas”, anotó.



Este martes, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, estará en Santa Marta para liderar una reunión y escuchar a las comunidades sobre el plan de manejo.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Jorgedelahoz2