Con el fin de mitigar los siniestros viales en las diferentes carreteras que hay en el país, el Gobierno Nacional le puso la lupa al caso, para que las cifras de accidentalidad disminuyan. Es por ello que, se determinó una nueva velocidad límite para los departamentos de Colombia.

El encargado de tomar la iniciativa fue el ministro de Transporte, William Camargo, dijo que los mismos cambios que ordenó a los límites de velocidad tendrían un impacto directo en la reducción de accidentes de tránsito en todo el país.



Nuevos límites de velocidad en vías y carreteras

Aquellos conductores de vehículos y motos deben tener en cuenta estos nuevos cambios que se implementarán en las vías urbanas y carreteras de los departamentos:

-Límite de velocidad en zonas escolares y residenciales no puede ser superior a los 30 km/h.



-Ahora, el límite de velocidad en vía urbana y carretera municipal no podrá superar los 50 km/h.



-Los límites de velocidad en las carreteras departamentales y nacionales no deben exceder los 90 km/h.



-Si los conductores van por una vía de doble calzada, pero siempre y cuando estas no contengan dentro de su diseño pasos peatonales, deberán tener en cuenta que desde ahora, la velocidad máxima podrá ser superior a los 120 km/h.



Las patinetas y bicicletas eléctricas que no se operan con gasolina, también aparecen reglamentadas en esta Ley. Para estas se dispone que la velocidad máxima que pueden alcanzar dentro de las ciudades es de 40 km/h.



Sin embargo, se espera que las próximas semanas desde el Gobierno Nacional se radique el decreto en el cual se sustente el inicio de este nuevo reglamento.



Además, con la norma se espera que sean menos los accidentes por esta causa, ya que según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 2022 fallecieron 8.264 personas en siniestros viales, de los cuales 4.914 fueron motociclistas, 453 ciclistas y 1.799 fueron peatones.



DANIEL FELIPE SANTANILLA

ELTIEMPO.COM

