El presidente Gustavo Petro estuvo en El Salado, corregimiento de Carmen de Bolívar, en donde hace más de 20 años paramilitares ejecutaron a 60 campesinos y trabajadores, provocando, además, el desplazamiento de toda una población. Allí, este 30 de agosto, se entregaron 780 hectáreas de tierras. Sin embargo, una lideresa social aseguró que en ese evento no se les habría dado la tierra a víctimas del conflicto armado.

"Aquí hubo fue la realidad de lo que ha pasado en Colombia: despojando, asesinando y llenando esta tierra de sangre", señaló el presidente Petro ante la comunidad. Además, reiteró la necesidad de dialogar para evitar ciclos de violencia: "Si no usamos el diálogo, entonces ¿qué será del destino de Colombia?".

El presidente Gustavo Petro en la entrega de tierras en El Salado, Bolívar. Foto: Presidencia

"Son 10 predios para familias campesinas víctimas del conflicto armado, sin tierra o con tierra insuficiente y para reincorporados que eran de las Farc, para que los trabajen, los exploten como parte de la reforma agraria para cultivar alimentos principalmente. Estos predios fueron entregados en donación por la Fundación Crecer en Paz a la Agencia Nacional de Tierras", explicó Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

'No son las reales víctimas de El Salado': lideresa

Esther Torres, lideresa de El Salado, señaló que en el evento donde estuvo el presidente Petro no se les habría dado la tierra a víctimas del conflicto armado, pues denunció supuestas irregularidades en el proceso por parte de la Fundación Crecer en Paz y la ANT.

"Entregaron a victimarios de la región del Chocó y firmantes extranjeros, gringos. (...) No son las reales víctimas de El Salado, no son coterráneos, no los conocíamos y solamente ayer nos enteremos", puntualizó en charla con Blu Radio.

"No podemos vivir 75 años en guerra, como una sociedad que pareciera hecha para destruirse, no podemos construirnos como Nación así. Tenemos que tener un punto final de la violencia y un punto inicial de una era de Paz, y eso es a través de dialogar entre nosotros. Si no usamos… pic.twitter.com/xJItKNsXHm — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 31, 2023

Torres criticó también al director de la ANT: "No entiendo cómo Gerardo Vega engaña al presidente. Nosotros nos dimos cuenta del engaño. Hoy El Salado está triste y acongojado".

La lideresa anunció que desarrollarán manifestaciones en los próximos días en Cartagena y exigió una reunión con el director de la ANT; el defensor del Pueblo, Carlos Camargo; y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

"El presidente Petro fue la luz de nuestros corazones, pero ayer se le apagó la vela", añadió en la emisora.

¿Cómo se repartirán las tierras entregadas?

De acuerdo con la ANT, las hectáreas serán repartidas de la siguiente forma: 217 hectáreas de tierra para 48 familias de la Asociación Campesina de Víctimas del Conflicto Armado de El Cocuelo (Asocamvico); 499 hectáreas para 194 familias de firmantes de paz asociados a la Federación Caribeña de Procesos Organizativos por la Paz (Fedecaribe); y 63 hectáreas de tierra para 30 familias de la Asociación de Productores Víctimas de Caño Negro (Asoprovican).



"Es muy importante esta entrega de los predios en El Carmen de Bolívar, porque significa la posibilidad de comenzar una verdadera reincorporación económica y social", dijo Ubaldo Zúñiga, presidente de Fedecaribe.

En El Salado, Montes de María, en el sitio de una de las peores masacres del paramilitarismo aliado con funcionarios públicos armados, ahora entrego 1.000 hectáreas al campesinado.



Tuvo Cementos Argos perder en juicio para entregar estas tierras y comprender que un acuerdo… pic.twitter.com/ZH2Qmyms8L — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 30, 2023

