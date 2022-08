Rosana Mejía Caicedo, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc), denunció un atentado que se presentó cuando se encontraba en casa de su hermana en zona rural del municipio de Caloto, norte del Cauca.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche de este domingo 21 de agosto, en la vereda Santa Rosa, aunque la denuncia se hizo este martes.

(Puede leer: Alertan sobre 'cambios de actividad' del volcán Puracé, en el Cauca)



La dirigente expresó que hombres armados dispararon contra la vivienda, pero logró salvaguardar su vida arrojándose al suelo.



“Se escuchó un ruido en la ventana y luego empezaron unos disparos que impactaron en la pared y en el clóset”.



“Afortunadamente alcancé a tirarme de la cama y eso evitó que pasara a mayores”, agregó.



Mejía también denunció que ha registrado ante las autoridades competentes 28 amenazas y que su nombre aparece en dos panfletos que grupos armados al margen de la ley han emitido en los últimos tres meses.



Pese a sus denuncias, no cuenta con un esquema completo de seguridad.



“En el mes de marzo se me desmejoró el esquema de seguridad, la Unidad Nacional de Protección me levantó el vehículo y quedé simplemente con dos hombres a pie, un chaleco y un medio de comunicación”, sostuvo la consejera.



( Le recomendamos: ¿Qué hay detrás de los choques entre afros e indígenas por tierras en el Cauca? )



Organizaciones y colectivos agrupados bajo este consejo señalaron que, tras el atentado, “se coordinó un despliegue de seguridad para evacuar a la consejera y salvaguardar su vida y la de su núcleo familiar”.



“Los 43 consejos comunitarios del norte del Cauca alzamos nuestra voz en contra de estos hechos violentos que quieren callar la voz de nuestros líderes y lideresas sociales”, agrega el comunicado emitido por Aconc.



Gremios y empresas del Valle del Cauca y Cauca rechazaron este atentado y expresaron su solidaridad con la consejera.



“Rechazamos que este tipo de situaciones sigan ocurriendo en una región que necesita soluciones integrales por parte del Estado y que hoy, más que nunca, clama por el cese de todo tipo de violencia y por el respeto a los derechos básicos de la población, como lo es el derecho a la vida”.



(Siga leyendo: Reportan sismo de magnitud 3,7 en Cundinamarca)



“Desde el sector empresarial y agroindustrial enviamos nuestra solidaridad a la consejera Mejía y a su familia y hacemos un llamado a las autoridades para que esclarezcan con celeridad las circunstancias e identifiquen a los responsables de este atentado. Es imperante que las investigaciones judiciales determinen no solo los autores materiales, sino los determinadores de estos hechos, que no pueden seguir quedando en la impunidad”, agrega el comunicado.



Los agroindustriales hicieron un llamado para que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y den con los responsables de estos hechos.



“Nuevamente, desde los gremios y empresas de la región reiteramos nuestra disposición a seguir trabajando por el progreso y el desarrollo integral del norte del Cauca, una región que merece vivir en tranquilidad y sin el asedio de los violentos”, finaliza el texto.



El líder indígena Mauricio Capaz también rechazó lo ocurrido y, al igual que los gremios, pidió a las autoridades localizar a los responsables.



La Defensoría del Pueblo, por su parte, pidió que se refuercen las medidas de seguridad para garantizar la vida e integridad de la lideresa.



Estos hechos se presentan en medio de fuertes enfrentamientos por tenencia de tierras entre comunidades afro e indígenas en Caloto y otros municipios del norte de ese departamento que ya llevan varios días.

Lea más noticias de Colombia

Asesinatos en Sucre: Fiscalía dice que fue por venganza y que Núñez les disparó

¿Tiene futuro la revolucionaria idea de Petro de crear un nuevo departamento?