Alerta por amenazas a líderes sociales en Montes de María

Líderes de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre, denuncian el resurgimiento paulatino de grupos armados ilegales en la región, amenazando el trabajo de los líderes sociales y a la población en general.

Las comunidades de paz de los Montes de María hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales para que adopten acciones de protección que eviten una nueva escalada de violencia coma la que vivió esta región por más de 30 años.

‘Me quieren matar’

“Hay presencia de personas armadas que recorren las poblaciones ubicadas en la parte más alta y la zona baja de los Montes de María, incluso han ingresado casa por casa, dando órdenes, como ocurría en el pasado, en los años 80 y 90, y a inicios de este siglo”, denuncia Jorge Montes, líder de la Alta Montaña de los Montes de María.



Montes confiesa que su vida está en riesgo y que debido a las constantes amenazas por parte de grupos armados ilegales tuvo que salir de su territorio.

Los campesinos de los Montes de María piden la presencia activa del Gobierno Nacional. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

“Llevo dos meses por fuera, yo soy el que el pago el arriendo a mi mamá. Ella está enferma y no hay quien vele por ella”, asegura el líder.



Sostuvo que la salida de la región por seguridad de los líderes no es la solución completa y contó que su familia quedó en casa, zona rural de El Carmen de Bolívar, en condiciones difíciles porque él es sustento económico de sus hijos y padres adultos mayores, que quedaron solos.Jorge Montes señala que no se trata de la protección individual de los líderes, sino una acción integral del Estado para garantizar la no repetición del conflicto.

“No podemos seguir saliendo de los territorios con nuestras familias porque con el tiempo estos poblados van a quedar solos en manos de los grupos armados”, sostuvo Montes.



Dijo que siente la necesidad de que se visibilice su situación y la de otros líderes y lideresas de la región montemariana, hoy acosados por los violentos.

Lo que queda del monumento a la víctimas de El Salado, muestra un poco las ruinas de una región olvidada por el estado. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Este valiente campesino fue escuchado, en reunión virtual, por varias organizaciones sociales que piden a los grupos armados que cesen las acciones amenazantes en esta región, considerada una de las más importantes despensas agrícolas del Caribe. La Comisión de la Verdad, con su coordinador Caribe, Arturo Zea, certifican las amenazas que de forma sistemática vienen recibiendo líderes sociales de Los Montes de María, que incluso han llevado a muchos a abandonar sus territorios.

Reunidos de forma virtual y convocados por el Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María, que dirige Ricardo Esquivia Ballestas, premio internacional de paz, unos 25 dirigentes de organizaciones sociales, no gubernamentales, de cooperación internacional y estatales se conectaron a la web para analizar y hacer seguimiento de las condiciones en que se encuentran los poblados de la región montemariana.



El Espacio Regional de Construcción de Paz celebra mensualmente estas reuniones en distintos municipios de los Montes de María.



Esta organización la integran dirigentes y víctimas de 15 poblaciones montemarianas, que ante la pandemia del coronavirus determinaron continuar su misión, de forma virtual.



La Comisión de la Verdad hace acompañamiento y apoyo a este espacio de deliberaciones que trabaja por lograr la consolidación del Acuerdo de Paz, la convivencia pacífica y la no repetición del conflicto.



En la reunión virtual se exploraron acciones de apoyo para los líderes con el Centro de Memoria Histórica; la Secretaria de Víctimas, Rosario Ricardo Bray; DeJusticia; la Justicia Especial para la Paz (JEP); el PNUD; ONUDDHH; y la Comisión de la Verdad; entre otras entidades y organizaciones de cooperación internacional.

CARTAGENA