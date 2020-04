El grupo criminal responsable de asesinato de líder en Magdalena

En las redes sociales circula un comunicado de prensa, firmado por el grupo criminal denominado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el cual se atribuye la muerte del líder social, quien fue atacado a tiros en su finca en la vereda Calabazo, zona rural de Santa Marta.



En el documento, la organización delictiva manifiesta que Alejandro Llinás Suárez no fue asesinado por una actividad particular que desempeñara, sino por supuestos líos de abuso sexual con niñas en el que estaría involucrado.

De hecho los autores del comunicado, niegan que Llinás Suárez desarrollara algún liderazgo en su comunidad y los sindican más bien de estar causando conflictos entre el poblador y en el sector por las mencionadas aberraciones que cometió.



“Las averiguaciones dieron como resultado la comprobación de que este individuo abusó sexualmente de niñas de la vereda. Esta información puede ser respaldada y sostenida por los mismos miembros de la comunidad”, dice el comunicado de esta organización, que desde hace varios meses viene imponiendo el terror en el territorio.

Alejandro Llinas Suárez, venía denunciando ante las autoridades supuestas irregularidades cometidas por grupos al margen de la ley en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: archivo particular

Las Autodefensas de la Sierra Nevada manifiestan que desde el mes de septiembre habían citado a Alejandro Llinás para tratar el tema de los presuntos abusos sexuales a menores de edad, pero nunca asistió a las invitaciones.



Las declaraciones realizadas por el grupo ilegal, fueron rechazadas por defensores de derechos humanos y líderes del departamento de Magdalena.



Una de las activistas que se pronunció fue Norma Vera Salazar, quien dijo que estas autodefensas “además de criminales y paramilitares conocen muy bien de estrategia militar pero también de estrategia comunicacional, desviando la atención de sus crímenes a través de estrategias perversas y “legitimadoras”. Acusar a un líder social de violador, nada más perverso”.



Vera Salazar, asegura que este grupo es heredero de la estructura de Giraldo Serna violador sistemático de menores de 14 años durante más de 20 años.

Indicó así mismo que sobre este líder social no existían denuncias, ni indicios de abuso sexual.



El comandante de la Policía Metropolitana, Oscar Solarte precisó que todavía no hay hipótesis sobre los móviles de este homicidio, ni tampoco certeza sobre los autores.



Referente a este comunicado, añadió que “estamos verificando su procedencia, hasta ahora no hay nada claro. Pensamos que por la zona de influencia, este hecho criminal fue perpetuado por la banda Los Pachencas”.



El Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, dispuso de una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a los responsables de este homicidio.



Cabe indicar que Alejandro Llinas Suárez, venía denunciando ante las autoridades supuestas irregularidades cometidas por grupos al margen de la ley en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Llinás manifestó que era consciente que su vida corría peligro por las revelaciones que había hecho; sin embargo, mantuvo su posición en contra de lo que consideraba conductas que afectaban el medio ambiente y a las poblaciones del sector rural nororiental de la capital del Magdalena.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv