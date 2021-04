Líderes sociales de Coveñas (Sucre) reciben amenazas de muerte

Diana del Carmen Mora Martínez notó algo raro en las afueras de su casa en Coveñas, en un callejón oscuro que colinda con las casa vecinas algo brillaba en la oscuridad y los perros ladraban con desespero. Salió a ver lo que ocurría y se encontró con alguien que con revólver en mano apuntaba en su dirección.



Corrió, se ocultó en su residencia y llamó a la policía del cuadrante. El hombre pudo escapar del lugar dejando claro su mensaje de muerte en contra de esta líder social, presidenta del Consejo Territorial de Planeación, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia, secretaria de la Veeduría Municipal y coordinadora del grupo político Unión con Fortaleza.



Dice que todo podría venir de las denuncias que recientemente ha hecho sobre la situación actual del municipio y de su trabajo como veedora.



Señala que en el año 2018 tuvo que salir corriendo de Coveñas amenazada de muerte por el Clan del Golfo y regresó pensando que las cosas serían diferente, pero que ese gusanillo que lleva por dentro de ser líder y de denunciar los hechos de corrupción, la llevaron a retomar aquel trabajo que había dejado.



“A uno cuando Dios le da el don de servir eso es por el gusto, esto lo hago desde que era una muchacha, pero ahora que regresé lo he tomado con más fuerza y desde entonces me he ido ganando espacios importantes de liderazgos”, cuenta.



Manifiesta que todo este movimiento de amenazas e intentos de asesinatos se ha generado por el trabajo que realizan los nueve veedores de Coveñas, porque tienen informaciones que de salir a la luz pública afectarían a muchas personas.



“Nosotros tenemos todas las informaciones sobre corrupciones, de contratos sin estudios previos, de dineros que han llegado al municipio por el tema del covid y se los han robado. Eso lo dije en una reunión delante del alcalde afirmándole, que a lo mejor él no haría nada, pero sí las personas que estaban detrás y que ellos iban a pedir mi cabeza”, expresó.



Contó que el presidente de la veeduría también fue objeto de un atentado y contra otro miembro de la entidad habrían intentado hacer algo.



“Pero como esta persona es pudiente y tiene un esquema de seguridad no pudieron hacer nada y ahora me tocó a mí”, indica.



Precisa que las tres personas que han enfrentado esta situación hacen parte de la Veeduría Especial del Golfo.



No sabe si detrás de todo esto esté nuevamente el Clan del Golfo, porque el trabajo que están haciendo ellos es de supervisión, pero que quien decide todo sobre los delitos son las entidades como la Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría.



“Como son cosas muy concretas eso está haciendo cosquillas. Nosotros estamos contactando a unos fiscales desde Bogotá que den resultados para entregar todas las pruebas, porque no sólo es el alcalde actual, sino, desde otras administraciones”, afirmó.



Señala que ahora no se detendrá en su trabajo, sino, que va para adelante con sus denuncias.



Por su parte, la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Coveñas dijo en nombre del alcalde Rafael Ospina Toscano.



“Se espera el resultado de un consejo departamental de seguridad que se va a realizar en Coveñas a raíz de las amenazas a intentos de asesinatos a estos líderes. Cuando las presente ante la Fiscalía daremos nuestra declaración. Porque estamos convencidos que los recursos públicos los hemos invertido bien”.



“Siempre estamos listos para responder, pero el afán de los titulares no nos puede desviar del propósito por el que trabajamos. Cuidar y proteger la vida”, indicaron.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

