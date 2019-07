20 denuncias diarias se dan en Magdalena por amenazas a líderes

La Defensoría Regional del Pueblo reportó que diariamente recibe hasta 20 denuncias distintas de amenazas a líderes sociales en Santa Marta y municipios del Magdalena.



Los dirigentes cívicos dicen sentir miedo por sus vidas y la de sus familias, ante los hechos de violencia que se han registrado en la zona rural de la capital del Magdalena.

Algunos han sido abordados por desconocidos que le piden que desistan de su labor de liderazgo y otros reciben mensajes de textos a sus celulares donde le exigen mantenerse en silencio frente a lo que viene sucediendo en sus localidades.

Todos estos casos, los han puesto en conocimiento de la Fiscalía, donde incluso protagonizaron una protesta pacífica en días pasados, donde clamaron atención y medidas urgentes para salvaguardar sus integridades físicas y la de sus parientes.



“Tenemos mucho temor, lastimosamente el Estado considera que se trata de un invento y no nos brinda ninguna garantía de seguridad, mientras tanto se presentan más muertes en Santa Marta y el país”, manifestó Yomaira Maldonado de la Mesa Distrital de víctimas.



Al no ser escuchados, los líderes han buscado apoyo ante la Defensoría del Pueblo, donde se está elaborando un nuevo informe para exigir respuesta de las autoridades y entes territoriales.



La Defensora Regional del Pueblo, Nayara Vargas aseguró que con relación al año anterior, las amenazas han aumentado considerablemente. “La preocupación radica en que ya no solo se queda en amenazas, sino que se han presentado muertes, como los dos casos presentados en Santa Marta”, indicó



Vargas dijo que la situación de seguridad es preocupante en esta parte del país. “Hay una alerta que merece mucha atención, antes que la situación se salga de control”, aclaró.



Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que el panorama de riesgo es más alto en un total de 46 barrios, 4 corregimientos, 46 veredas y 3 resguardos indígenas.



En lo que compete a la Localidad Uno; aparecen los barrios: Bolivariana, Cantilito I, II, III y IV; El Cisne, Las Malvinas, Nueva Colombia, Nueva Mansión, Nuevo Milenio, Once de Noviembre, Timayui I, II y III, Tres Puentes, Garagoa, Villa Dania, Yucal I y II y Ciudad del Sol.



En esta localidad también aparecen los corregimientos de Bonda y Guachaca; así como las veredas, Guachaca, Perico Aguao, Marquetalia, Buritaca, Calabazo, Don Diego El Porvenir, La Aguactera, La Revuelta, El Mamey, entre otros.



La entidad indicó que las amenazas y panorama de inseguridad ya están comenzando a generar algunos desplazamientos de personas en las zonas mencionadas a causa de la presión de grupos armados.



Los líderes exigen a la Unidad Nacional de Protección que los esquemas de seguridad que dispongan a quienes muestran un nivel alto de riesgo, sea efectivo, pues actualmente solo se les está haciendo entrega de chalecos y un celular, que no le brindan ninguna garantía.

Roger Urieles Velasquez

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv