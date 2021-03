Líderes del Hatillo, Cesar, reclaman cumplimiento de Palmagro

Mujeres de El Hatillo, corregimiento de El Paso, centro del Cesar, vienen protestando por los incumplimientos de varios compromisos adquiridos con la fábrica de aceite Palmagro, que opera en este territorio.



El pasado martes se presentaron enfrentamientos con la policía a raíz de esta situación.



“Se negaron a dialogar y lo que hemos recibido fue el ingreso de la policía antidisturbios, maltratándonos con gases lacrimógenos, disparos, fue muy feo lo que vivimos anoche”, relató Yolima Parra, líder del Hatillo.



Entre los acuerdos, está la participación laboral de algunos pobladores, debido a la crisis humanitaria que vienen afrontando.



En igual sentido, señalan que la compañía ha ocasionado daños ambientales en el acueducto de esta localidad, donde se generan hedores desagradables en los alrededores de la zona.



Alegan, además, que hace diez años, interpusieron una acción de tutela por el daños del recurso hídrico en esta localidad, pero aún no hay solución a la vista.



“Ganamos esta tutela y nada que solucionan. Todo lo que dicen se quedan en palabras y en papel, nunca nos cumplen”, sostuvo Parra.



El alcalde de El paso, Adry Aragón, dejó claro que, desde su administración, no se autorizó la entrada del Esmad a esta localidad.



“Tuvimos un diálogo con la empresa, quien en aras de buscar solución están dispuestos a un diálogo. No podemos obligarlos a vincular laboralmente a todo el mundo, pero dentro de la capacidad que tienen, podrían adquirir unos compromisos para ello”, resaltó el funcionario.



Frente a esta situación, este medio intentó comunicarse con las directivas de la empresa Palmagro, pero fue imposible.



Reasentamiento

El reasentamiento de esta zona es una obligación que el Estado le impuso a las empresas mineras, Drumomd, CNR y Prodeco, como medida preventiva, ya que en su momento se denunció el nivel de contaminación en algunos de estos sectores, y se ordenó la reubicación de las familias de El Hatillo.



“Es una problemática que lleva casi 11 años, les corresponde a estas empresas resolverlo. Hoy en día, CNR se encuentran en reorganización empresarial, a lo cual los recursos que ellos están consignando a la fiducia constituida, se encuentran congelados”, recalcó el alcalde.



“Desde la administración se hicieron una solicitud al Ministerio de Ambiente para descongelar estos recursos para hacer avanzar en el proceso”, subrayó Aragón.



Desde el gobierno departamental, se planteó la organización de un esquema que permita en corto plazo garantizar la seguridad alimentaria en este corregimiento, así como el acompañamiento para trabajar en la superación de la crisis social y ambiental en esa comunidad.



“No nos podemos quedar haciendo inversiones en salud, educación y en agua, hay un factor muy importante y es la productividad, y con esto podemos contribuir para superar las condiciones de pobreza y desarrollar un modelo de agricultura que nos permita generar ingresos y tener empleos dignos”, destacó el gobernador, Luis Alberto Monsalvo.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

