Cada mañana, y durante casi toda su vida, los trabajadores bananeros se levantan a las 4:30 a.m., para salir a su jornada laboral. Mientras esperan el bus, desde la ventana ya en la ruta o cuando comienzan a dar los primeros machetazos, ven cómo en la penumbra de un cielo forrado de estrellas irrumpen rayos rojos y amarillos que iluminan los interminables senderos de plátano y banano en la región.

Este momento del alba, tan cotidiano para los trabajadores urabaenses, fue plasmado en una camisa por Enrique Mena, de 24 años. Lo hizo porque un día se fijó en que la gente de su natal Turbo vestía ropa diseñada, confeccionada y alusiva a expresiones culturales ajenas a su región, que es mayoritariamente afro. “Siempre las frases eran en inglés, con la marca Nike o Adidas bien grande”, cuenta. “Vamos a hacer nuestra ropa en español, que sean cosas del territorio: vamos a poner nuestros dichos, nuestras mujeres con su afro natural. Nosotros llevamos una hoja de plátano en la camiseta y le ponemos 'Urabá' y la gente dice: '¡Qué bacano!', porque eso hace parte de ser urabaense”, agrega.

Enrique Mena, en el Terminal Muelle Turbo, de Turbo, con una camisa de sus diseños de su marca ‘Visaje Negro’. Foto: Sebastián López

La inquietud nació varios años atrás entre un grupo de jóvenes que crearon un colectivo al que llamaron ‘Visaje negro’. Nació también un periódico local que narraba a su territorio con sus dichos y experiencias propias de esta región costera. Sus esfuerzos evolucionaron hacia una marca de ropa que cuenta historias en reconocidas pasarelas como Colombiamoda o grandes eventos como el Festival Petronio Álvarez. Sus diseños, modelos, fotos y confeccionistas son de Turbo y desde ahí envían pedidos a todo el país.

Fue la respuesta que encontraron a los relatos que desde Bogotá, o desde Medellín, retratan casi exclusivamente aspectos negativos que en la mayoría de casos estigmatizan a toda esta amplia región y sus miles de habitantes. “Turbo, el hueco inhumano”, tituló la prensa en Bogotá algunos años atrás para hablar de la región, un hecho que en su momento generó rabia en Urabá y que hoy Mena recuerda con indignación por el alcance de esas palabras. “Vamos a llevar la historia de tu vida, de lo que vos vivís, a la ropa”, cuenta.

Su testimonio, contado desde el emblemático muelle en donde se parte hacia la frontera con Panamá, fue el punto de partida de un viaje que será narrado en una serie web realizada por periodistas y videógrafos de la Mesa Visual de EL TIEMPO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) y de Meta (Facebook). Este proyecto, llamado ‘Líderes del futuro’, presenta a un grupo de jóvenes que sobresalen en sus regiones por iniciativas contundentes en las cuales empoderan comunidades y resignifican lo que Bogotá ha mencionado sobre su gente.

El orgullo de ser indígena

La siguiente parada de este especial audiovisual fue Corinto, en el norte de Cauca. Este municipio, rodeado de imponentes montañas y de una tierra prodigiosa para la agricultura, solo ha aparecido en el mapa cuando se habla de guerra en Colombia. Allí, su compleja situación de seguridad por múltiples y complejos factores, hace que aún hoy los medios solo volteen a verlo por los hechos de violencia que persisten, a pesar de estar a solo un poco más de una hora de Cali.

Liceth Cuetia es de Corinto, Cauca. Desde allí ha emprendido numerosos esfuerzos por fortalecer la red de participación juvenil en las políticas públicas del municipio. Foto: Sebastián López

Allí, Liceth Cuetia, de 20 años, es una potente voz que les habla a los más jóvenes sobre un Corinto diferente. Para entender su experiencia, y vislumbrar su prometedor futuro como líder en el suroccidente del país, hay que escucharla hablar de la calidad del café que se produce en las faldas por donde se levanta la imponente Cordillera Central, los procesos para fortalecer iniciativas de producción de miel entre comunidades campesinas e indígenas, la limpieza de los ríos o de la importancia de que su municipio tenga una estructura fortalecida de participación política entre las juventudes.

Ella se reconoce como una mujer indígena nasa, orgullosa de sus raíces y de cómo influye en su construcción de identidad. Y lo dice con fuerza y seguridad en los salones de la Universidad Javeriana de Cali, donde estudia derecho. Al margen de sus clases participa de un colectivo de comunicaciones llamado Coco Juco, que resignifica lo que es Corinto para los jóvenes porque, según cuenta, su experiencia académica y profesional la ha encaminado en buscar soluciones a su municipio.

“Aquí todos sabemos diferenciar la pólvora de las balas desde muy pequeños”, asegura Liceth sobre lo que ha sido vivir en Corinto. Añade que se debe en parte al abandono y la estigmatización de la zona por el difícil escenario de los cultivos ilícitos, pero confía en que las próximas generaciones no vivan esto. Por eso, cuenta que hay todo tipo de productos, como el café y el arroz, que ahora se están cultivando como iniciativas de sustitución. Además, de cómo entre indígenas, comunidades afro y campesinas, han emprendido trabajos que le han ido cambiando la cara al territorio. Pero el estigma persiste.

Cuetia reconoce que ha sentido el prejuicio en Cali cuando dice que es mujer indígena y del municipio que proviene. “Para mí no es un tema que me avergüence decir que soy de Corinto. A mí me encanta decir que soy de Corinto”. A través de su liderazgo ha conseguido que un grupo extenso de jóvenes se reúna con cierta periodicidad para fortalecer lazos de estructuras de participación como actores políticos activos que le aportan soluciones a la zona. Esto la ha motivado a generar iniciativas para que la sociedad cambie la perspectiva sobre los corinteños. “Descubrir quién soy me ayuda a ayudar a otros”, recalca.

Mena y Cuetia son protagonistas del programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI/VOCA por sus destacadas iniciativas de cambio. La iniciativa acompaña y apoya proyectos que lideran jóvenes en más de 30 municipios de Colombia para el desarrollo de su potencial como agentes de cambio en sus comunidades y entornos. Junto a ellos, pero desde el extremo oriente del país, en plena convulsionada frontera con Venezuela, está Jorge Botello, quizás el artista más renombrado en el área metropolitana de Cúcuta.

La emoción cuando él habla de Atalaya, uno de los sectores más populosos de la capital del departamento de Norte de Santander, se siente en cada palabra que dice. Y no es para menos: allí creció y un día soñó vivir del hip-hop, impensable para muchos en una ciudad frontera, colindante con la región del Catatumbo en donde la violencia se resiste a salir, y paso obligado por donde millones de migrantes venezolanos han emprendido un doloroso camino a pie por todo el continente.

Jorge Botello, cabeza de 5ta con 5ta, ha apoyado decenas de proyectos culturales juveniles en los barrios de Cúcuta. Lo hace desde el hip-hop y otras expresiones artísticas urbanas. Foto: Julián I. Espinosa Rojas

Y lo logró. Fue justamente en la calle quinta con carrera quinta, en donde compartía con sus amigos de barrio sus primeras letras. Lo que vivió allí en su niñez lo llevó años después a la creación de 5ta con 5ta, reconocida fundación que promueve la paz y convivencia desde las expresiones artísticas urbanas. Lo que ha logrado la organización ha sido una revolución en la escena cultural de la ciudad. Ahiman, su nombre artístico, llenó plazas con letras que resignifican lo que es ser cucuteño y se convirtió en el modelo para decenas de jóvenes que hoy buscan en el arte alejarse de procesos conflictivos que aquejan a los barrios.

“Facundo Cabral decía que una bomba hace más ruido que un abrazo, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan la vida. Entonces, también es ese ejercicio de contar todo lo otro muy positivo que ocurre, que no quiere decir que oculte lo que debe mejorarse, pero que sí está. Y que también es tan real como lo que no nos gusta. Y al final, haciendo es que se hace, dice una canción. En eso creemos firmemente”, concluye Botello.

¿Cuándo y cómo verla?

‘Líderes del futuro’ se podrá ver desde este jueves 29 de septiembre, en el canal de EL TIEMPO en Youtube y desde ELTIEMPO.COM. También, podrá disfrutar cada quincena versiones especiales de las historias de los protagonistas en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Tiktok.



Este proyecto contó con la producción ejecutiva de Julio César Guzmán, producción de campo de Juan Carlos Gómez, ideación de contenido de Jorge Amaya, con la animación de Iván Camero y la realización audiovisual de María Alejandra Salinas, Sebastián Mendoza, Julián Espinosa, Sebastián López, Edwin Romero, Daniel López, Juan David Cuevas y Sergio Cárdenas. Líderes del futuro contó con el apoyo del programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI/VOCA.



SEBASTIÁN LÓPEZ Y JULIÁN I. ESPINOSA ROJAS

Videógrafos de la Mesa Visual de EL TIEMPO