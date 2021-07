Líderes de mesa de víctimas del Cesar reclaman esquemas de protección

Howard Baquero Valencia, coordinador de la mesa de víctima y líder social de La Paz (Cesar), elevó un angustioso llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que restablezca su esquema de seguridad, ya que considera estar en peligro inminente.



“Me levantan las medidas de protección y me dejaron expuesto al peligro. Afirman que soy consumidor de estupefaciente y manejo en estado de alicoramiento. Además, que vendo los productos que garantizan mi seguridad, cosa que es falsa”, explicó Baquero.



El líder fue secuestrado hace más de dos décadas por el frente 59 de las Farc en zona rural Villanueva (La Guajira), desde entonces viene siendo objetivo militar de este grupo.



“Ellos acabaron con el único patrimonio que tenía mi familia. He recibido múltiples amenazas donde manifiestan que me retire de la mesa de víctimas, que de lo contrario tomarán presión sobre los hechos”, recalcó Baquero.



En Julio del 2011, sufrió un atentado por parte de sujetos desconocidos quienes le dispararon indiscriminadamente, ocasionándole varias heridas de gravedad.



“Constantemente vengo siendo amedrantado por el ELN, autodefensas gaitanistas donde advierten que mi muerte y la de mi familia está muy cerca porque no están de acuerdo que lleve el proceso de paz en este territorio”, subrayó Baquero.



A esta solicitud se suman otras voces de la región que vienen ejerciendo liderazgo en defensa de los derechos humanos y acompañan a las víctimas del conflicto armado a través de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol).



Manifiestan estar desprotegidos y faltas de recursos por parte de los entes territoriales, en cuanto a la precariedad en las medidas de protección que tienen actualmente.



“La UNP está haciendo un desmonte gradual de las medidas de protección. En algunos casos les reducen el personal de seguridad, el vehículo blindado. Les dejan el chaleco y un medio de comunicación. En otros casos, les están quitando por completo el esquema de seguridad”, destacó Javier Cáceres, presidente de Fevcol.



Denuncia, además, que hay situaciones donde los líderes carecen de rutas de atención adecuadas y las medidas de seguridad no están acorde al nivel de riesgo.



Es el caso de José Luís Peralta, coordinador de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas, quien no tiene esquema de seguridad en este momento a pesar de que ha venido realizando las solicitudes correspondientes ante la UNP.



“Aportó los documentos correspondientes ante la Unidad de Protección y lo califican como riesgo ordinario y allí está a la deriva, aun así continúa ejerciendo su labor en este territorio”, aseguró Cáceres.



También han sido blanco de amenazas Jorge Gómez y Deivis Montaño, líderes del Cesar, quienes se vieron obligados a refugiarse en otro departamento del país, ante la desprotección que tenía para el desarrollo de su trabajo.



“No se están teniendo en cuenta las certificaciones emitidas por la policía y el ejército, donde declaran que estos líderes son objetivos militares por parte del ELN y Farc. Esto genera más riegos y preocupación, porque la unidad no ha tomado en cuenta las apreciaciones de las autoridades”, subrayó el líder.



Breiner Zuleta, otro miembro de la Federación y representante de la comunidad LGBTI, alertó esta misma situación y asegura que viene recibiendo intimidaciones por parte de grupos ilegales y que no tiene garantías para ejercer su trabajo.



“No he podido ejercer mi trabajo en la red municipal de salud en La Paz (Cesar), por las constantes amenazas que recibo. Hago las denuncias ante los organismos respectivos y no me hacen caso”, puntualizó.



Frente a esta situación, los líderes requieren una reevaluación de las medidas de seguridad para salvaguardar sus vidas y la de sus familias, pero hasta ahora no han tenido respuesta por parte de la UNP.



Este medio intentó comunicarse con la UNP pero no fue posible.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

