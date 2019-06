Líderes de Guachaca anuncian renuncia masiva porque temen por su vida

Los líderes sociales de la zona rural de Santa Marta, sector nororiental, han planteado la posibilidad de renunciar a sus cargos como voceros de sus comunidades a raíz del ambiente de miedo e inseguridad que se siente en los corregimientos y veredas.



El homicidio de un dirigente de ese sector ocurrido en días pasados, prendió nuevamente las alarmas entre los miembros de juntas comunales, representantes cívicos y defensores de derechos humanos en general.

Aunque temen dar sus nombres, por temor a una represalia, denuncian que se sienten ignorados por el Estado y que el número de muertos por la labor que desempeñan, podría seguir aumentando.



"Casi todos estamos amenazados y aunque lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades y se ha realizado reuniones, lo único que hemos logrado son chalecos antibalas y unos celulares, que no nos protegen de un atentado", manifestó Freddy Carillo, líder cívico del corregimiento de Guachaca.

Las extorsiones y amenazan siguen en toda las localidades de la Troncal, incluso cuando se efectúan capturas de cabecillas, el temor aumenta, porque esta banda se torna más agresiva FACEBOOK

TWITTER

Los anuncios realizados por la Alcaldía, posteriormente a un consejo de seguridad extraordinario, no terminan de convencer a este grupo de dirigentes, quienes aseguran que la Ley del silencio debe imperar en esta zona o de lo contrario los riesgos de morir asesinado son altos.



Las autoridades han indicado que en esta jurisdicción operan 'Los Pachencas' bajo el mando de 'Chucho Mercancía', a la cual se le han propinado este año duros golpes a su estructura.



No obstante, hay quienes aseguran que Guachaca y las estribaciones de la Sierra Nevada, esta organización criminal se mantienen fortalecidas y que aquellos que están detenidos ya fueron reemplazados en su roll por otro integrante de la fila.



"Las extorsiones y amenazan siguen en toda las localidades de la Troncal, incluso cuando se efectúan capturas de cabecillas, el temor aumenta, porque esta banda se torna más agresiva y tiene represalias contra la comunidad", señaló otro dirigente que prefirió no decir su nombre.

También le puede interesar

El alcalde Andrés Rugeles ofrece recompensa de hasta 50 millones por quien dé información que conlleve a la captura de responsables del crimen de Luis Joaquín Trujillo en la vereda Quebrada del Sol.



De igual manera anunció, que el Ejército aumentará presencia en la zona con un pelotón adicional adscritos al Batallón de Alta Montaña # 6, así como se fortalecerá presencia de grupo EMCAR de la Policía.



"No vamos a ceder ante los violentos, la institucionalidad va blindar a nuestros dirigentes y a brindarles todas las garantías para que puedan ejercer su labor social, sin ningún riesgo", indicó el secretario de seguridad Camilo George.



Los dirigentes por su parte, exigen que todos los anuncios y medidas que se anuncien sean cumplidos, para que no hayan más hechos que lamentar.



"Luis Joaquín Trujillo, era una excelente persona y no tenía ningún problema, su único mal, fue defender a las comunidad, y quizás por eso perdió la vida", dijo un vecino del líder.



Los defensores de derechos humanos, esperan esta semana ser escuchados por las autoridades para tomar la decisión de renunciar o no de sus funciones como dirigentes comunitarios. "Nuestra vida y la de nuestras familias está por encima de la responsabilidad que nos embarga como voceros de la sociedad", agregó otro líder.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO

@rogeruv