Felipe Fuentes, líder del sector Los Corales del barrio La María, en Cartagena, denunció que fue víctima de amenazas de muerte en su contra.



(Puede leer: 'Me mataron, pero todo hacía parte del plan': Quintero tras acordar con Junior)



El hombre aseguró que una turba llegó hasta su residencia después de un operativo de desalojo que adelantaron las autoridades y en el que demolieron una casa, que estaría ubicada en una zona de invasión.

Se habrían presentado con piedras, palos y machetes a increparlo y a amenazarlo.



(Además: Así suena ‘Báilalo como es’, la canción de la reina del Carnaval de Barranquilla)



"Llegaron a mi casa más de 50 personas diciendo que me iban a machetear”, afirmó el líder. "Dijeron que me iban a tumbar la casa porque invadieron y la guardia se la tumbó. Si no es porque Dios está conmigo hubiese pasado algo peor", aseveró el dirigente comunal.



Fuentes explicó que las personas que llegaron a atacarlo no son del barrio.



Y les reiteró que su papel como líder del sector “no es para desalojar a las familias”. "Ese tipo de operativos son competencia de la Guardia Ambiental e Inspección de Policía del sector".



(También: 30 % de colegios en Barranquilla no está listo para inicio de clases: Adeba)



El líder comunal agregó que ya las autoridades competentes están al tanto de la situación.