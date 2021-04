Líder social en Sucre recibe golpiza por su labor cívica y crítica

Jairo Cárcamo es un líder social de la Villa de San Benito Abad, en la subregión del San Jorge, Sucre, y además reconocido cocinero tradicional de la región.



Cuenta que se encontraba en su restaurante en el barrio El Puerto de la Villa cuando fue agredido a golpes por Carlos Pérez Díaz, quien labora como vigilante de la ESE local.



El motivo: ser crítico de la administración municipal.



“Sin darme ninguna explicación llegó hasta mi casa y comenzó a golpearme. Soy una persona vulnerable, ya que soy un paciente pancreático. Así como atentó contra mi vida se fue dejándome herido”, dijo Cárcamo, quien entiende que en el ejercicio democrático, la crítica y veeduría a la gestión pública son necesarias.



Señala que amigos y familiares lo recogieron y llevaron hasta la EPS, con tal mala suerte que hasta allá llegó su energúmeno agresor y lo amenazó de muerte.



“En la misma ESE donde labora esta persona recibí amenazas, lo que puede ser corroborado por testigos del hecho. Fui atendido y dado de alta recibiendo tres días de incapacidad”, anotó.



Enrique Herazo Román, vecino del barrio El Puerto contó, que Jairo Cárcamo era un defensor de las comunidades, denunciando además los presuntos actos de corrupción de la administración de turno.



“Me siento asustado y temo por mi vida, ya que ha recibido amenazas de muerte muy frecuente. No tengo enemigos en mi tierra, aquí he vivido siempre y ahora me sucede este caso”, señaló Jairo Cárcamo e Indicó que hizo la denuncia ante la Fiscalía de turno en Sincelejo para que inicien la investigación sobre el tema.



"Mi agresor se pasea armado por el parque principal del pueblo sin que las autoridades hagan algo por detenerlo, además que en varios lugares públicos se le ha visto festejando la agresión que cometió", añade la víctima.



La administración municipal no se pronunció con relación al caso.



“Le pido a las autoridades que tomen cartas en el asunto, mi familia y los vecinos están conmocionados porque soy una persona de bien, sano y colaborador con quienes lo necesiten”, expresó el ciudadano.



La denuncia fue elevada ante la Fiscalía de Sincelejo.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

