El líder social y sobreviviente de la masacre de Bojayá (Chocó), Leyner Palacios, reveló que recibió nuevas amenazas en su contra.

(Puede leer: Atentado en norte del Cauca deja dos muertos y tres heridos, entre ellos menores)



"Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado sea otro botín de impunidad, he comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio", reveló Palacios en su cuenta de Twitter.

Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado sea otro botín de impunidad, he comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio. @HelenaSuecia @UEenColombia @ONUHumanRights @FranciaMarquezM — Leyner Palacios A (@PalaciosLeyner) February 19, 2023

(Le sugerimos: Petro al Eln por secuestro de sargento: 'Sabotean cualquier posibilidad de paz').

Palacios no dio más detalles de las nuevas amenazas que le hicieron. Tampoco solicitó protección por parte de las autoridades, pero fue claro al decir que se iba a refugiar para salvar su vida.



En una reciente entrevista a la revista BOCAS, que publicó en el espacio El Cine y Yo el periodista de esta Casa Editorial Julio César Guzmán, Palacios habló del documental ‘Bojayá, entre fuegos cruzados’, que se realizó para conmemorar los 20 años de la masacre perpetrada por los paramilitares el 2 de mayo de 2002. En el material audiovisual él, su familia y su comunidad son los protagonistas.



Según lo informó BOCAS, el documental de 81 minutos fue una iniciativa de cinco familias de Bojayá, quienes por medio de una productora irlandesa y la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) decidieron dar voz a las víctimas. El documental "ha permitido restañar algunas de las heridas que produjo esa cicatriz imborrable en la memoria de Palacios".

(Además: ‘Nada se hará que no acepten Fiscalía y jueces’: Danilo Rueda sobre sometimiento).

Facebook Twitter Linkedin

Un soldado hace presencia en Bellavista Viejo, el casco urbano abandonado, donde se conmemoró la masacre del 2 de mayo. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Leyner Palacios, como lo informó BOCAS, nació hace 46 años en Pogue, muy cerca de donde sucedió la masacre. Como abogado, líder social y ex-Comisionado de la Verdad (cargo que ejerció durante dos años), promueve procesos de reparación y reconciliación para las 19 comunidades afro y 34 indígenas del municipio afectadas por los hechos.



(Le recomendamos: Viajero alemán reveló cómo lo robaron dos veces en el mismo día en Cartagena)



En esa entrevista se resaltó que Palacios fue homenajeado en Oslo durante la entrega del Premio Nobel de Paz 2016 y ganó el Premio Global por el Pluralismo en 2017.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias