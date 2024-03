Crimen: asesinan en Páez (Cauca) a autoridad indígena que había denunciado amenazas

En zona rural de Páez, Cauca, fue asesinado un reconocido líder indígena. Había venido denunciando amenazas en su contra.



El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la tarde de este lunes 4 de marzo en la vereda El Cuartel, sector de Vitoncó.



Según testigos, la víctima identificada como Dairo Yohani Aquite Oino fue atacado a disparos cuando se movilizaba en una motocicleta.

Autoridades investigan. Foto: Prensa Policía

Su cuerpo fue encontrado con impactos de bala a un lado de la vía Moscoso-San Andrés.



De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades indígenas, el Aquire “estaba comercializando sus productos agrícolas que le proveían el sustento familiar” y se dirigía hacia el resguardo de Santa Rosa de Capicísco cuando le quitaron la vida.



El líder de 29 años, se desempeñaba como autoridad indígena del territorio Santa Rosa en la jurisdicción del municipio de Inzá, en el oriente de ese departamento.



Ejercía como alcalde menor en el sector de Capicísco, luego de que fue designado por su comunidad Quiguanás.



El consejero Yesid Conda manifestó que la víctima “ya había denunciado amenazas en su contra y su hermano había sido secuestrado por un grupo armado.

“La Unidad Nacional de Protección no está actuando y no es coherente con la protección de la vida en el Cauca”, agregó.



El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), señaló que en la zona donde ocurrió el asesinato, hay una amplia presencia de la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las FARC.



“Que la defensa de nuestros territorios no nos cueste la vida. Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra” señaló el Cric en el comunicado.



“Advertimos sobre los riesgos de seguridad en el que se encuentran las Autoridades Ancestrales de la zona de Tierradentro, los integrantes de los Cabildos, la Guardia Indígena y la comunidad en general debido a la presencia de grupos armados” señaló por su parte, la alcaldía de Páez.



El asesinato ocurrió a pocas horas de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigiera al Gobierno nacional proteger a los liderazgos ancestrales.



“Documentamos 25 casos de personas defensores y defensoras de derechos en territorio que fueron asesinados en este departamento, 14 de ellas eran líderes o lideresas indígenas, 13 de ellos líderes o lideresas del pueblo Nasa”, aseguró Juliette De Rivero. Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.



El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), puntualizó que con este asesinato, ya son 26 los líderes asesinados en el 2024 en el país.



MICHEL FRANCOISE ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN