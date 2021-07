Las razones por las que Aída Quilcué aspirará al Senado

El líder indígena y consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Hermes Pete Vivas, confirmó que ya no aspirará al Senado de la República.



En su lugar, irá la consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Aida Quilcué Vivas.

Quilcué será la candidata por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), esto luego de que las 127 autoridades indígenas de ese departamento así lo determinaran.



La líder indígena no solamente va en representación de los pueblos indígenas, sino de las mujeres que buscan un espacio en los procesos políticos.



“Gracias por depositar esta confianza, pero más allá de eso por la responsabilidad que hoy me asiste corresponder en las recomendaciones y el camino que hay que seguir teniendo en las comunidades. Este es un reto distinto porque hay que moverse en el camino de la institucionalidad”, puntualizó la líder indígena.



La dirigente anunció que en este nuevo escenario buscará la forma de romper con las “malas prácticas del ejercicio electoral que se ha ido sembrando en las comunidades”.



Pete, por su parte, aseguró que tomó la decisión de retirar su nombre para representar a las comunidades en el Senado, para que así “no se sigan generando situaciones dentro de la organización”.

