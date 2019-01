Líder de la UIS es amenazada tras oponerse al paro estudiantil

A raíz de la tensión constante que se vive en las universidades públicas del país, los estudiantes en algunas instituciones se han dividido entre quienes apoyan el regreso a clases luego del cese de actividades, y los que aducen falta de garantías para el cumplimiento de lo pactado con el Gobierno Nacional, y apoyan la idea de continuar el paro.

Yeni Mariño, líder estudiantil de la Universidad Industrial de Santander, denuncia que es víctima de amenazas por apoyar el regreso a clases en esa institución. pic.twitter.com/bCMa6hBPnm — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 17 de enero de 2019

En la Universidad Industrial de Santander, UIS, la situación no es distinta, pues los campus de esa institución en los municipios de Málaga y Barrancabermeja anunciaron el regreso a las aulas el próximo lunes, mientras que en Bucaramanga y Socorro aún no definen si volver o no a las aulas, y la postura se mantiene dividida.



Yeni Mariño es una de las líderes que apoya el retorno a las aulas, pues considera que luego del acuerdo de diciembre es necesario recuperar el tiempo del cese de actividades, y hay estudiantes pertenecientes a familias de escasos recursos a las que se les ha dificultado costear el sostenimiento. Esa postura, según ella, le ha llevado a ser víctima de amenazas por redes sociales.

He sido víctima de matoneo en redes sociales, además de amenazas contra mi integridad física que ya llegaron a su límite, y es por eso que he hecho la respectiva denuncia

En un vídeo que publicó la estudiante, relata que debido a su apoyo al regreso a clases, "he sido víctima de matoneo en redes sociales, además de amenazas contra mi integridad física que ya llegaron a su límite, y es por eso que he hecho la respectiva denuncia".



Aunque las autoridades no se han pronunciado sobre el tema, por ahora los integrantes de la asamblea estudiantil realizada el lunes convocaron a una marcha para exigir el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y sus líderes declararon la continuación del paro, sin embargo otros estudiantes denunciaron que en el evento no fue escuchada la propuesta de regresar a clases.



