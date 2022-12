Hay alerta en Bogotá y el resto del país luego de que la Secretaría de Salud de la capital confirmara que entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre han muerto 16 personas por intoxicación debido al consumo de bebidas alcohólicas que se obtienen mediante destilación artesanal o preparaciones con alcohol industrial.



Autoridades distritales señalan que, en total, 28 personas se han intoxicado por el consumo de una bebida conocida con el nombre de Rey de Reyes, que se considera peligrosa, pues 12 de estas personas presentaron muestras de metanol en sus cuerpos.



Las secretarías de Salud, Gobierno, Seguridad e Integración Social, la Policía y el Invima han cerrado 28 establecimientos en Bogotá; además, se han efectuado 59 operativos de verificación de alimentos y bebidas sanas y seguras, en los que se intervinieron 202 establecimientos.

En Soacha, las autoridades municipales han reportado tres fallecidos, una persona en UCI y una recuperada, por consumir este tipo de bebidas. Además, se decomisaron cerca de 30 botellas de licor adulterado y en malas condiciones en cerca de cuatro distribuidoras de estás bebidas.



El secretario de Salud de Cundinamarca, Luis Efraín Fernández Otálora, pidió a la comunidad evitar adquirir bebidas alcohólicas en sitios clandestinos, o comprar y consumir productos que no tengan registro sanitario, o en envases que tengan etiquetas y sellos adulterados.



“De manera conjunta con Invima y con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, hemos lanzado una alerta para que la población tenga cautela al memento de comprar y consumir bebidas alcohólicas. Nos interesa preservar la salud y la vida de todos los cundinamarqueses”, dijo Fernández Otálora.

Autoridades indicaron que una botella de este licor puede costar hasta 10.000 pesos, lo cual lo hace más fácil de conseguir.



En el resto del país, no se han confirmado muertes por intoxicación; sin embargo, autoridades adelantan diferentes operativos, pues para las fiestas de fin de año es común el incremento en la venta de licor adulterado.



La Policía señaló que en los primeros días de diciembre ha realizado 8.648 operativos, en los que ha logrado la incautación de 3.297 botellas de licor adulterado y/o de contrabando.



El Instituto Nacional de Salud (INS) aseguró que, además del brote en Bogotá, no hay más alertas por ahora, y los licores que ocasionaron los casos ya están caracterizados.

Sin embargo, en esta temporada ese fenómeno es frecuente y se pueden presentar más casos y brotes, por ello, en la vigilancia intensificada es un evento que está en seguimiento diario.



“El brote con alcohol adulterado se inició en noviembre (hacia el 22 de ese mes), y se han notificado un total de 20 casos, de los cuales 11 fueron notificados en el periodo de vigilancia intensificada que arranca con la época decembrina”, informaron voceros del INS.



Asimismo, hasta el momento se reportan cuatro fallecidos: una mujer y tres hombres, todos mayores de edad.



La Policía Metropolitana de Cali ha incautado en lo corrido de este mes 2.631 botellas de licor adulterado en diferentes operativos.



En una de las acciones, realizada el martes pasado, se halló una fábrica clandestina en la comuna 11, en el centro de esta capital. Allí se envasaba aguardiente. Se incautaron 700 botellas con tapas, etiquetas y otros elementos para la destilación del alcohol. Además, había una motobomba para el proceso de envasado. En este operativo hubo dos detenidos.

Mientras tanto, en Bucaramanga se aprehendieron más de 290 botellas de licor adulterado o de procedencia ilegal, avaluadas en más de 23 millones de pesos.

Según las autoridades, este licor no cumplía con la normatividad aduanera y no tenía documentación que soportara su legalidad.



En cuanto a Santander, en la última semana se han reportado 70.000 unidades retenidas entre licores, cervezas y cigarrillos, avaluadas en aproximadamente 240 millones de pesos.



Para brindar seguridad y propender por la tranquilidad ciudadana, la Policía en Santa Marta desplegó un total de 1.200 uniformados en las calles para poner en marcha planes preventivos enfocados en el control de riñas, comercialización y manipulación de pólvora, control a motocicletas con parrillero hombre y controles por el exceso de volumen de picós y equipos sonoros.



Dichas acciones permitieron igualmente la captura de tres personas por diferentes delitos, se incautaron un arma traumática, 59 botellas de licor adulterado, 18 armas cortopunzantes y 19 kilos de pólvora.



Mientras tanto, la Secretaría de Salud en Barranquilla aseguró que hasta el momento no se han registrado casos de intoxicación por consumo de licor adulterado.

Recomendaciones

Autoridades y expertos sostienen que el consumo de bebidas obtenidas de manera irregular puede causar afectaciones graves en la salud de las personas y hasta la muerte. Toxicólogos lanzaron varias recomendaciones para la identificación y el cuidado.



El alcohol etílico es un líquido incoloro y volátil que se presenta en bebidas luego de un proceso de fermentación de azúcares con levadura, que posteriormente se destilan. Dependiendo de la marca y el tipo de bebida, este se combina con otras sustancias químicas. Esta sustancia se emplea en bebidas alcohólicas comerciales. El exceso de su consumo puede causar mareos, náuseas, vómitos, sed, entre otros, pero las molestias dejan algunos efectos secundarios que, dependiendo de la persona, desaparecen con el paso de las horas.



Sin embargo, el aspecto, color, olor y sabor del alcohol etílico es muy similar al metanol, que, de acuerdo con la toxicóloga clínica Julieta Sánchez, si se consume en altas dosis, puede producir alteración de la conciencia, reducción de la presión arterial, taquicardias, coma y, en casos graves, convulsiones e insuficiencia respiratoria.



“El etanol y el metanol son muy parecidos en su apariencia, olor y características. Los humanos pueden metabolizar el metanol, pero no en cantidades grandes. Cuando se metaboliza se transforma en una sustancia que se llama ácido fórmico y este se acumula en el organismo para finalmente llevar a niveles tóxicos que van a producir lesiones muy graves, agudas y severas”, explica Sánchez.

La experta también menciona que al momento de empezar a tener algún síntoma como dolor de cabeza, vomito, mareo, visión borrosa o dificultad para hablar, es muy importante asistir inmediatamente al servicio de urgencias. “El tiempo de la consulta hace la diferencia en el pronóstico del tratamiento”, asegura.



De acuerdo con Sánchez, los síntomas pueden variar entre 6 y 12 horas o 24 horas después de la ingesta, suelen diferir de una persona a otra, según el organismo que recibió cantidades determinadas de alcohol.



Se debe tener en cuenta que la intoxicación se presenta con un cuadro como el siguiente: “Durante las primeras horas hay una presencia de debilidad, mareo, vértigo, vomito. Luego viene un periodo asintomático y después existe una segunda fase donde está presente la acidosis metabólica, que tiene visión borrosa, fotofobia e inclusive hasta ceguera”, explica.

NACIÓN, JUSTICIA Y SALUD

Redacción de EL TIEMPO

