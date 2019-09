Preocupación en Santa Marta por el  cierre del Parque Tayrona 

Preocupados manifiestan estar prestadores y líderes del gremio turístico en Santa Marta, ante la posibilidad del cierre del Parque Tayrona, todo por los problemas que se tendrían para concesionar el complejo natural.

La situación radica en que el Parque Tayrona dejaría de prestar algunos servicios al turismo, si este año no se adjudica el contrato a un nuevo operador para la reserva natural y el Parque Isla de Salamanca.



Así lo manifestó la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda Londoño, quien aclaró que, aunque la licitación se abrió con el tiempo justo, alguna demora en el proceso podría complicar el otorgamiento de la nueva concesión

La operación del Parque es onerosa y compleja, así que no entregarla a un privado para su manejo, implicaría problemas en la prestación de los servicios

.“La operación del Parque es onerosa y compleja, así que no entregarla a un privado para su manejo, implicaría problemas en la prestación de los servicios”, dijo la funcionaria.

Se va la concesión

Aviatur y la Cámara de Comercio de Santa Marta que por 13 años han sido los operadores del Parque Tayrona, culminarán su periodo de concesión el próximo 5 de diciembre, es decir que, si para esta fecha no se ha avanzado con una nueva concesión, la medida a implementar según Julia Miranda será “cerrar cabañas, cocina y permitir la entrada de turistas con menos actividades de ecoturismo”.



El pasado 26 de agosto se hizo la socialización de los pliegos de licitación para adjudicar a un nuevo operador el Parque Tayrona y la Isla de Salamanca.

Para ese entonces Julia Miranda Londoño informó que el próximo operador los administrará durante los próximos 23 años.



“Se trata de encontrar el mejor operador para los parques más importantes que tiene Colombia en la prestación del servicio ecoturístico, que es el parque Tayrona y el vía parque isla de Salamanca, dos {áreas protegidas que han contado con operación ecoturística en los últimos 13 años”, manifestó.

Las autoridades están preocupadas

Las autoridades en cabeza del alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez solicitaron al Gobierno Nacional que acompañe y respalde a la Unidad de Parques Nacionales para que el proceso de licitación salga adelante y se pueda adjudicar de la mejor manera y no haya riesgo de cierre del Parque Tayrona.



Martínez, expresó su preocupación frente a la posibilidad que se afecten la economía de familias y la población en general por cuenta de la posibilidad de un cierre del Parque Nacional Natural Tayrona a causa de intereses particulares de ciertas familias de Santa Marta.



El Parque Tayrona recibe anualmente más de 400 mil turistas de diferentes nacionalidades.



Según datos de la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de Parques Nacionales Naturales en 2018 los parques en Colombia recibieron 1.831.192 turistas, de los cuales el Tayrona obtuvo 446.299.



Los gremios, desde la dirección de Cotelco, hasta líderes de las asociaciones de guías turísticos, sectores que basan su economía en la ‘industria sin chimenea’, han mostrado su preocupación a esta situación.



Darío Mosquera, líder de la Asociación de Guías Turísticos de Santa Marta, manifestó que está claro que lo que mueve al turismo en esta parte del país es el Parque Tayrona, ante la cantidad de extranjeros que lo visitan, por lo que es preocupante lo que sucede con la demora para la concesión del complejo lagunar.



“Es lamentable desde todo punto de vista que el Parque Tayrona cierre por la incapacidad de conseguir un nuevo operador, los turistas internacionales llegan a Santa Marta es porque desean visitar el parque y por recibir todo lo que ofrece la reserva natural”, manifestó Mosquera.



Añadió que “la única que se vería perjudicada con la falta de atención y de prestación de servicios turísticos, sería la ciudad de Santa Marta y su imagen con distrito turístico”.

La antigua concesión no participará en licitación

Luego de haberse conocido las condiciones en las que sería concesionado el parque, empezaron las voces de protesta y uno que se hizo sentir fue el presidente de la concesión que culmina su periodo manejando el área protegida.



Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, anunció que no participaría en la convocatoria para la licitación para administrar el Parque Natural Tayrona y el Vía Parque Isla de Salamanca.



Bessudo se negó a participar por seguir con la prestación de servicios ecoturísticos del Parque Tayorna y la Isla de Salamanca, quien ahora hará parte del paquete de administración por 23 años.



“Vemos muchos vacíos en la licitación. No resuelve los temas de los cuales se queja no solamente usted, sino cuanto visitante va al parque. Eso recae en la opinión pública, en la imagen y buen nombre de la concesión, aunque no tengamos que ver en el tema. Particularmente en el tema de carreteras”, indicó el Presidente de Aviatur.

Los turistas también han mostrado su preocupación



Diana Holman, ciudadana canadiense, lleva dos años seguidos visitando Santa Marta en el periodo agosto octubre, pero su pasión es volver a ver las bondades naturales que brinda el Parque Tayrona.



“El próximo año deseo volver, pero hay una amenaza que no será igual, sería una lastima si eso llega a pasar”, manifestó.

Manifiesta que como ella son cientos de personas que desde Ottawa, Edmonton y Quebec, visitan la ciudad con el objetivo de conocer el Parque Tayrona.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv