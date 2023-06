El pasado martes 20 de junio, se venció el plazo para aquellos conductores que debían renovar la licencia de conducción y que estaban circulando con sus vehículos por las diferentes vías del país con este documento vencido.



El trámite se convirtió en uno de los dolores de cabeza para los ciudadanos que debían renovar este documento, que le permite manejar un vehículo en Colombia. Fueron miles las personas que dejaron para última hora la renovación y esto lo aprovecharon los tramitadores que se hicieron ‘su agosto’.

Examen para renovar la licencia Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Denuncian a tramitadores que cobran por guardar puesto en la fila



En los últimos días, se han presentado grandes aglomeraciones de personas en diferentes organismos de movilidad, en donde los conductores están haciendo el trámite para renovar la licencia, pero se encuentran con una problemática que no tiene ningún tipo de control.



De acuerdo a la información entregada por Luz Marina Tejedor al diario El Universal, uno de los mayores problemas al momento de la renovación, es la presencia de decenas de tramitadores que están haciendo negocio con la necesidad de la ciudadanía.

Debe renovar la licencia si esta tiene fecha de vencimiento entre el 1° y 31 de enero de 2022. Foto: Jaime Moreno. EL TIEMPO

Lo que veo insólito es que dentro de la fila había unas señoras y unos vendedores de tinto haciéndola para después vender el cupo FACEBOOK

La mujer relató que lleva más de 14 días intentando hacer el trámite, pero ha sido imposible porque en las instalaciones del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena solo están dando 30 cupos diarios y la gran mayoría los cogen los tramitadores.



“Hay gente que no ha hecho el proceso porque no tiene la plata, yo sé que fui irresponsable por dejarme coger del tiempo, pero lo que está pasando en estos momentos es insólito”, afirmó Luz.



Como si fuera poco, estas personas estarían ocupando varios puestos en la fila y posteriormente, vender los cupos a 100 mil pesos, aprovechándose de las personas que no alcanzan a madrugar para la renovación de la licencia de conducción.



“Yo no dormí la noche anterior con tal de llegar allá en la madrugada para coger los primeros cupos, ya que en el trabajo no puedo llegar tarde. Hice la fila a las 3:18 a.m., y me atendieron a las 8:00 a.m. Lo que veo insólito es que dentro de la fila había unas señoras y unos vendedores de tinto haciéndola para después vender el cupo”, señaló la mujer, que se encuentra preocupada por esta situación sin control.

Contribuir a la #MovilidadSegura🚘🛵 es contar con las capacidades físicas, mentales y de coordinación motriz al momento de conducir.



Que no se te pase el tiempo, #RenuevaTuLicencia antes del 20 de junio para evitar sanciones 👍 pic.twitter.com/8p5RG6myIC — Agencia Nacional de Seguridad Vial (@ansvcol) June 12, 2023

La mujer explicó que estos tramitadores tienen un negocio establecido y se ‘hacen su agosto’ valiéndose del desespero de las personas que les pagan los 100 mil pesos, cantidad que están pidiendo por un puesto en la fila.



Por ahora, las autoridades de Cartagena no se han pronunciado ante la denuncia de la ciudadana, que expresa que ‘no hay derecho’ que les quiten el cupo a personas que verdaderamente necesitan uno de los 30 cupos que da la entidad de movilidad al día.

