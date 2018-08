Libro de recetas olvidadas en Caldas brilló en China

Sopa de uña, macana, trucha de páramo y hasta pasteles de chocolate con ron ocho años son algunas preparaciones con puro sabor caldense que pueden verse y leerse en el libro Caldas, un paisaje de sabores, de la editorial manizaleña Pispirispis.

El pasado 26 de mayo este libro, editado por la periodista manizaleña Tatiana Gutiérrez Giraldo y con las preparaciones del chef Jorge Mario Gómez, recibió en China el premio al tercer mejor libro de gastronomía de 2017 en los Gourmand World Cookbook Awards, el concurso de libros de cocina más importante del mundo.



“La idea desde el inicio fue mostrar la región a través de la comida y con este tipo de trabajo empezar a divulgar el potencial que tiene Caldas y que aún no mostramos porque muchos lo desconocemos”, comentó Gutiérrez, creadora, editora y una de las fotógrafas del libro.



En tres capítulos, 150 páginas y 35 recetas hay resumidas costumbres de 16 de los 27 municipios de Caldas que a través de la gastronomía muestran los arraigos de una cultura que va más allá de las arepas y los fríjoles.



“Claramente hay platos muy presentes en todas partes como los frijoles con chicharrón, pero hay cosas de mucha tradición que desconocemos porque han ido desapareciendo con la muerte de las abuelas y la migración a la ciudad”, mencionó Gutiérrez.



Catorce meses duró el recorrido en el que el chef, dos fotógrafos y dos escritores descubrieron sabores y reinventaron platos de los que la gente solo recodaba el nombre.



Lo anterior, por ejemplo, pasó en Salamina, donde la historia hablaba de remolacha rellena, pero en el pueblo nadie la cocinaba. “Por la investigación nos dimos cuenta que existió, pero se fue perdiendo hasta el punto que nadie la hace. Al ver esto el chef decidió intentarlo y creó el plato de muy buen sabor que fue recibido bien por quienes lo probaron”.



Durante el viaje el equipo también descubrió que hay municipios a los que se debe llegar con el estómago vacío. “Riosucio es tal vez el único que tiene una gastronomía muy propia que de seguro ninguno ha probado. Su influencia indígena incorpora ingredientes que lo hacen diferente”.



Platos tan cotidianos como la sopa de uña, esa que se prepara partiendo el plátano sin más ayuda que las manos, o el sancocho de pescado acompañan platos más elaborados como la mojarra en ceviche de mango, el mojicón de aguardiente amarillo y cordón de cerdo Juan de la Cruz.



El libro aunque pretende mostrar la diversidad de platos del departamento no podía obviar su mayor potencial, el café. Tiene un capítulo dedicado no solo a la preparación de la bebida, sino a la cultura que se desarrolla en torno a él, su paisaje y su gente.



“Creo que el mayor valor del libro es su diversidad, es un libro de cocina que no es solo un recetario, sino que cuenta historias y puede verse. Cuenta y permite imaginar con las fotos cada lugar”, añadió Gutiérrez.



Tras el éxito que tuvo este paisaje de sabores la periodista y fotógrafa espera seguir creando con artistas locales piezas que rescaten las costumbres y los talentos colombianos que hacen brillar al país cualquier parte del mundo.