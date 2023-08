Ocho de los 10 policías que completaban un año de estar privados de la libertad por su presunta participación en la masacre del corregimiento de Chochó, en Sincelejo, recobraron su libertad por vencimiento de términos.

Momento de la captura de los tres jóvenes en carretera de Sucre Foto: archivo particular

En primera instancia el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Sincelejo concedió la libertad a ocho agentes de la policía, porque se superaron los 240 días que ordena la norma procedimental penal para dar inicio a la audiencia de juicio oral y público, desde el día que se hizo la audiencia de acusación.



Lo legal para que se inician las audiencias de juicio oral y público son 120 días y en el caso de los policías implicados en la muerte de los tres jóvenes de Chochó, la cifra fue duplicada.



El juez ordenó la libertad de los patrulleros de la Policía, Jesús María Bolaño Castro, Álvaro Antonio Álvarez Ricardo, Santiago Garavito Díaz, Yamit Henao Araque, Bernardo Pontón Mercado, Rafael Paz Barbosa, Leyla Carolina Ávila Pestana y Diana Marcela Puerta Rodríguez.



Posteriormente el Juzgado Quinto Penal Municipal de Sincelejo ordenó también la libertad del también patrullero, Uber Guillermo Mieles Arroyo y de la subteniente María Camila Buriticá Valencia.



En la carta de libertas se ordena que los patrulleros y la subteniente podrán nuevamente presentarse ante el Comando de la Policía, colocarse los uniformes y trabajar en las tareas que les sean asignadas.

Siguen vinculados al proceso

Aníbal Garay, abogado de las familias de las víctimas indicó que los diez policías continúan vinculados al proceso, pero enfrentarán la audiencia de juicio oral en libertad.



“El proceso sigue, pero lo enfrentarán en libertad, porque el sistema está colapsado. Aquí el Sistema Penal Acusatorio Ley 906 de 2004 no sirvió desde el momento que inició y hoy reclamo sobre esa situación”, dijo.



Señala que no es porque la persona quiera salir en libertad por gusto, sino que adquieren ese beneficio por la figura jurídica de vencimiento de términos.

Recalcó que el caso en contra de los patrulleros y subteniente de la Policía Nacional no queda impune, sino que se van a enfrentar el juicio y se defenderán estando en libertad.



Señaló que el tiempo se venció porque en la cárcel La Picota de Bogotá el sistema de internet está colapsado y las audiencias virtuales no se pudieron realizar.

Tristeza en Chochó

Coronel Benjamín Núñez, procesado por triple crimen en Chochó, Sucre Foto: Fiscalía

Los familiares de los tres jóvenes asesinados del corregimiento de Chochó, en jurisdicción de Sincelejo se mostraron contrariados por lo sucedido con los agentes de la Policía Nacional que fueron dejados en libertad.



Manifestaron que no era posible que la justicia en nuestro país siga permitiendo que personas vinculadas a tres asesinatos puedan estar en libertad y seguir ejerciendo sus cargos.



“Hemos estado luchando para que las personas que les causaron la muerte a nuestros hijos paguen por lo que hicieron, no estuvimos de acuerdo con el preacuerdo que hizo el coronel Núñez y que tenga que cumplir una condena de 29 años y ahora sucede esto”, indicaron.



De igual manera en el corregimiento de Chochó en general se siente la tristeza por la decisión de los jueces de dejar en libertad a los patrulleros de la Policía y a una subteniente.



“Estamos muy tristes, no pensamos nunca que esto llegara a suceder”, dijo Juan Carlos Mercado, habitante de la comunidad.



El coronel Benjamín Núñez por su parte se declaró culpable del asesinato de los tres jóvenes de Chochó, lloró y le pidió perdón a sus familiares, se acogió a sentencia anticipada y un juzgado de Sincelejo aprobó un preacuerdo que establece una condenado a 29 años de prisión.



De igual manera para las familias de los jóvenes es irrisoria la condena, porque fueron tres personas las asesinadas.



Se espera ahora la fecha de la audiencia de juicio oral público.



