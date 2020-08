Libres en Cartagena presuntos asesinos de joven registrador

Pese a que Policía y Fiscalía aseguran que hay pruebas certeras que demuestran la participación de los alias de ‘Pastrana’ y ‘Pichi’ en el homicidio del joven registrador de Cartagena, Sergio Andrés Díaz Barrios, un juez de control de garantías los dejó en libertad.El crimen del abogado y registrador auxiliar de Cartagena, de 34 años, ocurrido el pasado 14 de julio quedó registrado en video.

Las impresionantes imágenes, que son la prueba reina del caso, evidencian el momento en el cual el joven abogado corre por su vida y busca ingresar a su casa, ubicada en el barrio Los Alpes, sin embargo una reja se lo impide.



Un delincuente lo persigue, mientras Sergio Andrés corre luego en buscando la avenida principal pero otra reja le impide escapar. El delincuente le dispara en varias oportunidades, de frente, y cuando el joven cae se acerca para llevarse, según la Policía, un reloj y una cadena de oro. El asesino escapa. Un hombre que aparece en moto en la escena es, según la Policía, cómplice del crimen.

Policía y Fiscalía señalan que los hombres en el video son los alias de ‘Pastrana’ y el ‘Pichi’, pero en las audiencias de medida de aseguramiento la defensa de los dos imputados señaló errores de procedimiento y que a los hombres del video no se les puede ver el rostro. Como respuesta, el juez dejó libres a ambos hombres.



“El fiscal que asistió a la audiencia no fue el mismo que llevó el caso desde el principio. Por lo tanto, frente a las solicitudes de la defensa, el fiscal no las contradijo y por eso no hubo medida de aseguramiento”, señaló el general Henry Sanabria Cely, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Sergio Andrés Díaz Barrios (QPD) asesinado frente a su casa por asaltantes. Foto: archivo particular

El prontuario criminal de los imputados

“A pesar de la legalidad otorgada a los procedimientos de captura de José Pastrana Llanos, alias ‘Pastrana’, y Erick Andrés Berrio Espitia, alias ‘Pichi’, desplegados en los barrios 13 de junio y el sector El Porvenir del barrio Olaya Herrera, y de ser imputados por los delitos de Hurto Calificado, Homicidio Agravado y Porte de Armas de fuego, un Juez de Control de Garantías, privilegió el derecho a la libertad de estos sujetos procesales, al no ser requerida la medida de aseguramiento intramural”, señaló la Policía.



Según las autoridades los dos imputados cuentan con un voluminoso prontuario delictivo, por procesos penales, pero ante la ausencia de condenas en los mismos, no se constituye la figura del “antecedente penal”, presupuesto indispensable para ser cobijados con una medida de aseguramiento.

José Luis Pastrana Llanos tiene cinco procesos en su contra: uno por porte ilegal de armas de fuego, dos procesos por tráfico de estupefacientes, uno por lesiones personales y uno por homicidio.



Mientras que Erik Andrés Berrio Espitia registra seis procesos: cuatro por porte ilegal de armas de fuego, uno por homicidio y uno por lesiones personales.



“Pese a que estas dos personas recobraron su libertad, continuará sobre ellos el proceso penal y deberán presentarse cuando sean requeridos por la autoridad judicial”, señala la Policía.



Días atrás la víctima había sido nombrado en el cargo de registrador auxiliar y, según sus amigos y familiares, era un logro profesional que había luchado por mucho tiempo.

