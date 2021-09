Ante la crisis económica causada por la pandemia, los libreros del parque Centenario de Cartagena cambian libros por comida.



Desde hoy hasta el próximo 10 de septiembre los ciudadanos que lleguen hasta el tradicional Parque del Centenario, en el Centro Histórico, podrán cambiar alimentos no perecederos como enlatados, arroz, lenteja, frijol, aceite, galletería y pastas, entre otros, por una obra de literatura de Gabriel García Márquez, Hemingway o una larga lista de autores que reposan en los estantes de los viejos libreros.



En Cartagena hay es cambiatón de libros en el Parque Centenario para apoyar a los libreros. Llega del 8 a 10 de septiembre, cambian libros por comida. Necesitan de toda la ciudadanía Cartagenera. Pilas. pic.twitter.com/8STccofEak — Catalina (@cantaletina) September 8, 2021

"Amamos nuestro trabajo y desde hace muchos años hemos vivido de la venta de libros, pero desafortunadamente la pandemia para nosotros no se ha ido y son muy pocos los turistas y locales que nos visitan; por ello nos lanzamos a esta campaña de cambiar libros por comida”, señala Faizuly Fontalvo Voz líder de los libreros del Parque Centenario.



Los ciudadanos que deseen aportar a este truque humanitario encontrarán los quiscos de aluminio frente a la Avenida Venezuela.



“Nosotros no hubiéramos tenido que llegar a esto, pero la crisis económica no pasa y nosotros no le podemos llevar libros para comer a nuestras familias”, añade Sidney Meléndez.



Mi gente cartagenera y turistas que están en la ciudad: ayudemos a los libreros del Parque Centenario, están cambiando libros por comida 😢

Por favor que la calle no solo nos deje las letras y las historias, que nos de un poquito de corazón para ayudarles 💛💚❤️ https://t.co/QxnjNVdvbI — Angélica Villalba 📚 (@angierhodas) September 8, 2021

“En su mayoría los libreros son de Chambacú, y el parque del Centenario ha sido siempre un escenario de lectura. Hace muchos años llegaban los jóvenes de los barrios pobres para alquilar comics y leerlos. Allí también funcionó una biblioteca municipal”, recuerda el periodista cartagenero Luis Ávila.



Desde el lunes 7 de septiembre del 2020 los libreros del tradicional parque cartagenero volvieron a abrir puertas y vender de manera presencial con horario extendido. Sin embargo, los lectores nunca llegaron.



La crisis de los libreros ya suma varios meses. De hecho, los caminantes del parque del Centenario se sorprendieron cuando hace dos años encontraron ventas de artesanías en los quioscos que estaban dispuestos para los libreros.



Muchos fueron arrendados a venezolanos y la tradición de libros, lectura y cultura se está perdiendo.

