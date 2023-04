El Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, fue invitado a la inauguración de una reconocida tienda de ropa deportiva. En su discurso habló de las particulares situaciones que le han ocurrido en su mandato; entre ellas, mencionó a Liberland.



El mandatario consideró que lo que lo que plantea esta nación -que no existe- podría hacerse realidad en el futuro y que cayó en "el cuento" por sus buenas intenciones de llevar educación a los niños.



(Lea también: Caso de Liberland: alcalde de Manizales rompió silencio tras escándalo)

Cabe recordar que Marín fue blanco de una gran polémica luego de que firmara un convenio para cursos de inglés con este país inexistente en noviembre pasado, lo que desató innumerables críticas en su momento.



(Además: Las críticas a alcalde de Manizales por vacaciones en medio de alerta del volcán)



Las palabras dichas por el Alcalde durante este evento fueron grabadas en video por varios de los asistentes al acto de inauguración. Habló del propio universo de Liberland, pero también de los supuestos planes que tienen en el Metaverso.

El Alcalde de #Manizales volvió a hablar de #Liberland. Considera que lo que plantean desde esa nación (que no existe) podría ser realidad en futuro. Metaverso, una palabra clave.



📹: Archivo particular. @ELTIEMPO @ColombiaET pic.twitter.com/RLCaHGjelI — Laura Usma Cardona (@Laurau_c) April 20, 2023

Lo que tenían era un universo que aún no existe, y que creo que en un futuro va a existir, donde están montando plataformas tecnológicas en el Metaverso FACEBOOK

TWITTER

"Esta gente tenía un cuento montado. Lo que tenían era un universo que aún no existe, y que creo que en un futuro va a existir, donde están montando plataformas tecnológicas en el Metaverso. Una cosa que todavía no entendemos", dijo el Alcalde.



Marín aeguró que cayó en esta situación dado su propósito de llevar a jóvenes de Manizales 5.000 becas gratuitas para estudiar inglés.



(Más noticias de Manizales: Liberland: polémica en Manizales por acuerdo de alcaldía con país no reconocido)



Durante el discurso, también habló del polémico viaje que hizo a Medio Oriente y que tuvo que cancelar para regresar a atender la emergencia por la actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz. Por esta situación, recibió innumerables críticas luego de informar que se tardó en regresar porque “los tiquetes estaban muy caros”.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES