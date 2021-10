Liberan a Manuel Ángel Osorio, exalcalde de González (sur del Cesar)

La tranquilidad volvió al seno de la familia de Manuel Ángel Osorio Lemus, exalcalde de González (sur del Cesar), quien recobró su libertad, tras varios días de secuestro.



El líder político de 80 años, fue retenido por seis hombres fuertemente armados, al parecer, pertenecientes al Eln, el pasado mes de agosto.



El hecho se registró en su finca localizada en zona rural de González, donde sus secuestradores lo obligaron a abordar una motocicleta y se lo llevaron rumbo a la vía Catatumbo (Norte de Santander).

Osorio vive desde hace muchos años en Ocaña (Norte de Santander). En 1991 fue secuestrado por el Eln y hace dos años resultó herido, tras un nuevo intento de retención.



En esa oportunidad, los familiares de Osorio descartaron que el exalcalde no había recibido amenazas.



“Desconocemos los móviles de la entrega. Por parte de la gobernación del Cesar, se ofreció una recompensa de 30 millones de pesos, pero no se utilizaron. Es decir, no sabemos las fuentes reales de su liberación. Gracias a Dios está con su familia y eso es lo gratificante”, destacó Eduardo Esquivel López, secretario de Gobierno Departamental.



Situación de orden público

El panorama de orden público en el sur del Cesar, sigue siendo preocupante, tras el accionar de la delincuencia común y otros grupos que actúan al margen de la ley, como el Eln, AUC Gaitanistas, entre otros.



Las autoridades de este departamento han desplegado una ofensiva contra estos grupos ilegales en coordinación con tropas del Ejército Nacional y la Policía.



En materia de operativos, se vienen realizando capturas a milicias del Eln, incautación de drogas que procedente de Norte de Santander.



“Se capturó en la zona del Catatumbo, al francotirador del Eln, Abel Galvis Osorio, alias ‘Abelito’, presunto responsable del asesinato de tres policías en Pailitas (sur del Cesar). En esa ocasión se pagó una recompensa de 50 millones de pesos a quienes entregaron información sobre su paradero”, recalcó Esquivel.

