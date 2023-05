Gracias al apoyo y la gestión de la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de El Patía y demás autoridades civiles, fueron liberados los 26 militares y los dos policías que habían sido retenidos en zona rural del sur del Cauca.



Así lo confirmó el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales.

La retención de los uniformados ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana de este jueves 11 de mayo.



Los hechos se presentaron en el sector de Santa Cruz, zona donde los militares realizaban un procedimiento para destruir un laboratorio de procesamiento de droga.



Según las autoridades había unas cuatro toneladas de cocaína que no lograron ser destruidas, porque la comunidad de ese sector no lo permitió.



Los integrantes de la Fuerza Pública fueron llevados hasta un salón donde llegó una comisión de la Defensoría del Pueblo, para iniciar una mediación con los pobladores.



Finalmente, la liberación de los uniformados se dio cerca de las 7 de la noche de este jueves.



“Reiteramos la importancia del diálogo como la herramienta fundamental para superar cualquier situación y lograr la tranquilidad de las comunidades y el cumplimiento de la labor de la fuerza pública”, informaron en la Defensoría del Pueblo.



Diego Aguilar, secretario de Gobierno del Cauca, señaló que, este tipo de hechos se han vuelto reiterativos.



“Son hechos se presentan, especialmente, donde hay una alta presencia de las economías ilegales y por eso es necesario una intervención integral de los territorios”, expresó el funcionario.



En el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales rechazaron enérgicamente lo ocurrido y aseguró que procederán “a interponer ante las autoridades competentes las denuncias respectivas por secuestro y asonada, entre otras conductas punibles que pudiesen configurarse”.



“Los soldados cumplen con la misión constitucional asignada en la ley. Las operaciones militares son legítimas y coadyuvan a generar condiciones de seguridad y a propender por el goce de los derechos de la población civil. Se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares, ya que esto puede constituir delitos, como lo consagra el Código Penal Colombiano”, sostuvieron en el Ejército.



Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez tildó de “inadmisible” lo ocurrido con los militares y los policías.



“Nuestra población debe respaldar a la fuerza pública, debe rodearla para protegerla, no para impedir el cumplimiento de sus funciones”, aseguró el alto funcionario.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN