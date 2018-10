Liberan a comerciante que fue secuestrado en Norte de Santander

La Policía Nacional confirmó este miércoles la liberación de William Franco, un empresario del municipio de Ocaña (Norte de Santander), que fue secuestrado el pasado 14 de octubre y permaneció casi 10 días en cautiverio.

Sin ofrecer mayores detalles, la institución afirmó que el retorno a su hogar se produjo en horas de la madrugada y que fue remitido a un centro asistencial por padecer varios quebrantos de salud.



“El Gaula adelanta una investigación que muy posiblemente tendrá resultados que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos, ocurridos en la vereda La Ermita, zona rural de Ocaña”, precisó el coronel George Quintero, comandante de la Policía de Norte de Santander.

Las autoridades no descartan el pago de extorsiones por parte de la familia de la víctima, que habría facilitado su entrega.



Por información que diera con el paradero de este exsecuestrado, la Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos.



Hasta el momento no hay indicios de los responsables de este plagio, que ocurrió en una zona donde delinquen la guerrilla del Eln y Los Pelusos.



Entretanto, el drama de los secuestrados en el departamento no termina. Actualmente, el ganadero identificado como Willinton Vergel Ascanio, continúa privado de su libertad. Su rapto se registró el pasado 9 de octubre, casi a la misma hora en que se adelantaba el operativo de rescate de Cristo José Contreras, el hijo menor del Alcalde de El Carmen, que lamentablemente corrió con esta misma suerte.



