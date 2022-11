El cantante caucano Yerson Zambrano fue liberado en el municipio de Suárez, norte del departamento.



"Hoy primero que todo estoy agradecido con papá Dios; segundo que todo, con todos ustedes, los medios de comunicación que ayudaron a compartir, a difundir la información, para que este personaje apareciera", dice el joven artista a través de un vídeo.



"Créanme que si papito Dios me dio esta oportunidad no los voy a defraudar, les voy a entregar muchísima música, así que, mil gracias a todos y pendientes de mi nuevo lanzamiento que será muy pronto", agregó.



Indicó que no supo a ciencia cierta dónde lo tuvieron retenido, porque desde el momento de su secuestro en la entrada de San Miguel en Piendamó le pusieron un pasamontañas.



Tampoco quiénes serían los responsables, porque las personas que lo tenían retenido siempre permanecieron con el rostro cubierto.



Ricardo Gómez Quintero, representante del cantante dijo que por la liberación de Yerson tuvieron que pagar 60 millones de pesos, dinero que tuvieron que reunir entre amigos y familiares.



El joven apareció sobre las 6 de la mañana de este jueves 3 de noviembre en zona rural del municipio de Suárez.



Según familiares, el joven desapareció desde las 9 de la noche aproximadamente del pasado domingo 30 de octubre luego de salir de su vivienda ubicada en Piendamó a cumplir con un concierto privado.



El joven de 23 años pertenece a un cabildo y es natural del municipio de Morales en Cauca.



Es reconocido en el departamento del Cauca por interpretar música tropical y popular.

MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN