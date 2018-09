Liberados dos secuestrados en La Guajira

Luego de permanecer siete días en cautiverio fueron liberados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el ganadero Haison Fuenmayor Escobar y Abel Manjarrez Mejía, tras la presión de las fuerzas militares, en la comunidad del Naranjal, en zona rural del Distrito de Riohacha. Sus captores pedían una gruesa suma de dinero.

La liberación de estos dos secuestrados por presión de las autoridades se produjo este sábado, en una zona montañosa de difícil acceso, hasta donde llegaron las tropas y un grupo especial de la Policía, por lo que fueron dejados en libertad por parte de sus captores, quienes salieron huyendo, “si las tropas y la Policía nunca hubieran llegado al sitio, no se hubiera dado la liberación”, sostuvo el Brigadier General Fernando Murillo Orrego, Director Nacional Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía.



“Muy horrible, muy horrible, muy horrible, eso nunca lo había vivido, demasiada gente armada”, así describió Manjarrez, los siete días de cautiverio, en donde asegura los trataron muy mal.



De acuerdo a lo informado por el Brigadier General, este hecho de secuestro en el que seis personas están individualizadas, se le atribuye a la delincuencia común.



“Nuestra misión era lograr que Abel y Haison salieran vivos, como están en estos momentos y que no se fuera a desarrollar una actividad criminal más que el secuestro por parte de estos delincuentes, y fue lo que se logró”, puntualizó el Brigadier General.



Sus captores exigían unos 2 mil millones de pesos, por lo que el Director Antisecuestro agradeció a sus familiares la confianza en las instituciones, que fue lo que permitió que se llegara a feliz término.



El alto oficial aclaró la confusión generada en principio cuando se hablaba de uno y no dos los secuestrados por el mismo hecho, ya que en principio se pensaba que Abel se había escondido, “en las negociaciones siempre se hablaba de Haison, pero cuando el grupo de Inteligencia Criminal identifica que son dos las personas que necesariamente había que rescatar, ahí fue que entendimos que Abel hacía parte de este plagio”.

Para este caso que duró siete días, se contó con la participación de 80 hombres del Ejército y 80 de la Policía, un avión plataforma de inteligencia y todos los equipos de inteligencia que se trajeron desde Bogotá.



El avión plataforma y los equipos de inteligencia permitieron hacer un seguimiento a todo este equipo de negociación y desde hace tres días las autoridades se encontraban internadas en la zona de naranjal, donde se tenía la certeza estaban los secuestrados.



Estas acciones se producen dentro del Plan de Choque cien días “El que la hace la paga, seguridad con legalidad”, del Gobierno Nacional, en donde jugaron un papel importante las capacidades de la Policía, Ejército, Fiscalía y el Gaula.



El alto oficial agradeció a toda la comunidad en general que colaboró con información a través de las líneas del Ejercito y de la Policía, “tenemos el compromiso de seguir trabajando con la investigación para capturar a los responsables”.



Manjarrez y Fuenmayor fueron secuestrados el 2 de septiembre en una finca ubicada en el corregimiento de Tomarrazón, en zona rural de Riohacha, hasta donde llegaron hombres fuertemente armados.



Las autoridades dejaron claro que estos dos casos no guardan ninguna relación con los dos casos de secuestros que dos comerciantes en el municipio de Maicao y que aún siguen en cautiverio, por lo que las autoridades siguen trabajando para dar con su liberación.



ELIANA MEJÍA OSPINO

Riohacha